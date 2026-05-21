心を許せる親友との旅行なら、リンクコーデでもっと気分を上げたいよね？そこで今回は、Rayの仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、リラクシーな「リンクコーデ」をお届けします。心も体も温まる温泉旅にぴったりな装いをぜひチェックして♡気取らないリラクシーな装いでホッとひと息、日帰り温泉。From SAYA「私の感覚的に、温泉旅行は心を許せる人としか行けなくて。紗来は、沈黙も気まずくなくて、どんなこともさら