炭火焼き&生うなぎ限定で コスパ爆上げ！ ふじさん春日井店6/15オープン コスパ最強の本格うなぎが人気で、行列の絶えない『昼だけうなぎ屋』が監修する『炭火鰻と特選和牛ふじさん』の直営2号店が6月15日(月)、春日井市にオープンします。 『ふじさん』といえば、2025年7月に三重県四日市市で1号店をオープンし、昼間だけの間借り営業だった『昼だけうなぎ屋』のスタイルを超え、ランチもディナ