数カ月ほど前から、ホラーファンのあいだで話題になっている映画があります。タイトルは『GOOD BOY／グッド・ボーイ』。タイトルから「小さな男の子が主役なのかな？」と予想する人もいるでしょうが……子どもではなく、なんと「犬」の視点から描かれたホラー映画なのです。いや、斬新!!【どんなおはなし？】犬視点で怪奇現象を描いている新作映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』。まずはあらすじからどうぞ。＜あらすじ＞アパートで