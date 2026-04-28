5月9日は「アイスクリームの日」！（写真）【セブン新商品】抹茶づくしの「アイス3品」そんな日に先がけて、抹茶好きさんにうれしいニュース。抹茶のアイス3アイテムが、2026年4月28日（火）より全国のセブン-イレブンに登場しました！抹茶・日本茶カフェのパイオニア「ナナズグリーンティー」と初コラボレーションしたパフェアイス「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」や「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」が新登場