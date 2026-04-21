【SVリーグ】広島サンダーズ 2ー3 大阪ブルテオン（4月19日・男子第22節）【映像】キャプテンが胸ぐらを掴んで大興奮日本代表選手の仲間同士が胸ぐら掴んで珍しい振る舞い。味方がサービスエースを決めると、その選手に掴み掛かる異様なテンションと光景に驚きの声があがった。大同生命SVリーグ男子のレギュラーシーズン最終節となる第22節が行われ、大阪ブルテオンは敵地で広島サンダーズと対戦。試合終盤、圧倒的な威力のサ