ミラノ五輪、カーリングで違反投球か 疑われた選手は怒りの声を上げる

2026年2月14日 11時58分

ざっくり言うと
ミラノ五輪の男子カーリングで、違反投球の疑いから口論へと発展した
疑われた選手は「俺らが不正だと…馬鹿げた話だ」と怒りの声を上げている
また、口論では「Fワード」も飛び出し、その内容が国際中継に入り込んだ