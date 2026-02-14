ミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで違反投球の疑いから口論に発展する事態が発生した。両者の発言は国際中継に入り込み、疑われた選手は「俺らが不正だと…馬鹿げた話だ」と怒りの声を上げている。

13日（日本時間14日）に行われた1次リーグのカナダ―スウェーデン戦。第9エンド。カナダのマーク・ケネディがストーンを投じた場面。一度、ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則があったのではないかとして、第9エンド後にスウェーデン側が申告した。これを認めないカナダ側が応酬し、口論に発展。“Fワード”も飛び出した内容が国際中継に入り込んだ。

カナダのスポーツメディア「スポーツネット」によると、カナダのケネディは「一度だってそんなことはしていない」と反論。スウェーデンのオスカー・エリクソンは「試合が終わったら映像を見せてやるよ」と引かない。ケネディは「お前こそ、俺のピールの周りをうろちょろしたり、ハウスの中で踊り回ったりしてるのはどうなんだ」と言い放ち、第10エンド開始直前まで言い合いは続いた。

結局、このまま試合は進行され、8-4でカナダが勝利。試合後は握手も交わした。ただ、カナダのケネディの怒りは収まらない様子だ。CBCオリンピックの取材に対し、「いいか、オスカー・エリクソンは素晴らしい選手だし、俺たちも彼を心から尊敬している。ただ、彼は俺たちが不正行為をして、やってはいけないことをしたと非難してきた。それは全くのhorse****（馬鹿げた話）だ」と放送禁止用語まで使って主張した。

カナダは3連勝。「彼らは0勝2敗だったし、生き残るために藁にもすがる思いだったんだろう。勝つためにできることは何でもしようとしていたんだと思う。その姿勢は尊敬するよ。ただ、突っかかる相手を間違えたな、というだけだ」と勝者の余裕も見せた。ただ、X上にはVTRでケネディの指がストーンにもう一度触れたように見える動画が拡散されており、後味の悪い試合になってしまった。



（THE ANSWER編集部）