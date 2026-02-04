永遠のアイドル”リカちゃん”現代のわたしたちの日常”と重ね合わせて共感！「リカちゃんのON/OFF展」

1967年の発売以来、世代を超えて愛され続ける「リカちゃん」。子供の頃から親に初めて買ってもらった「リカちゃん」は、遊びに行くのも眠る時も一緒。お友達の「リカちゃん」と一緒に、お菓子を囲んで”女子会”や、旅行へも出かけたた思い出が蘇るなか、現代は#リカ活という大人のリカちゃん遊びが広がり、ライフスタイルの一部として「リカちゃん」と過ごすオトナ女子も。充実した自分らしい時間を「リカちゃん」一緒に楽しんでいます。

リカちゃんのON/OFF展

ONとOFFを自由に切り替え楽しむ“わたしらしい時間”を過ごすリカちゃんは、仕事もプライベートも大切にエンジョイする、現代のライフスタイルを表現しており、毎日をポジティブに過ごす様子が、リアリティ満載のジオラマ展示にてお楽しみいただけます。

どうして私たちはリカちゃんを見るとときめくの？

会場にまず入ると目に飛び込んでくる、ビックサイズの「リカちゃん」。

どうして私たちはリカちゃんを見るとときめくの？思わずキュンと可愛らしい見た目の秘密、じつはリカちゃんのお顔は、その“幼い特徴＝幼形成”を絶妙なバランスでデザインされているそう。

かわいい・上品・清潔感”を全部もつ、まさに永遠の黄金バランスの持ち主なんです。

職業、プライベート、恋愛における“共感必至”のジオラマ展示

人気クリエイター「現実を生きるリカちゃん」とのコラボレーション展示では、3つのシチュエーションをテーマに、職業編・プライベート編・恋愛編の「女子ならではのこんな時」「まさに私もあるある！」などといった共感してしまう“誰もが覚えのある日常の一瞬”を再現しています。

展示はすべて撮影可能！思わず写真に収めたくなる世界観をお楽しみいただけます。

朝5:30からの情報番組を担当する「リカちゃん」

今日も元気に、おはようございます！と朝5:30からの情報番組を担当する「リカちゃん」は、アナウンサーになって8年目！

美容家電たちよ、あとは頼んだ。ベッドに入る時間になってもアナウンサーだもの、美容家電に感謝し夜を過ごす姿がリアルです。

アフターヌーンティーからラーメン屋さん

ホテルでお友達と高級ホテルのアフターヌーンティーを楽しむ「リカちゃん」。夜はラーメン屋さんで味玉とメンマに半チャーハンを追加する姿は、まさに私でした。

上品なアフターヌーンティーを楽しんだ後に、ガッツリラーメンを食べたくなる気持ちがよくわかります！細かいところまで再現されており、世界一周旅のポスターがまたリアルです。

旅先では不思議と眠くならないのです。夜な夜な布団に入っても、あんな事やこんな話を何度も繰り返し、旅本片手に明日の作戦会議、旅館でのんびりとくつろぐ時間は、心の友とのかけがえのないひととき。

おばあちゃんになってもこの時間を過ごすのが私たちなんじゃないでしょうか。

フォトスポットも完備

「ごろごろアートPHOTO」。リカ活”界隈で人気の写真を初めてでも簡単に撮影できるフォトスタジオが完備！おしゃれな背景の上にりかちゃんを寝かせるだけで映えるお写真を撮影できます。

ご当地ならではの顔はめパネル



「リカちゃん」サイズの顔はめパネルが登場！リカちゃんをセットして、限定デザインでここだけの特別な写真を撮影できます。

オリジナルグッズも販売

オリジナルグッズも登場！本展のために作られた2パターンの洋服付きの「オリジナルリカちゃん」とおそろいの「リカちゃんとおそろいラブリーロックTシャツ」や、「リカちゃんとおそろい カラートート」なども販売。

オソロコーデでお出かけにもぴったりです。©TOMY／リカちゃんのON/OFF 展製作委員会

リカちゃんのON/OFF展

LUCUA osaka LUCUA 9F LUCUAホール

大阪府大阪市北区梅田3-1-3

2026年2月3日（火）～23日（月・祝）

※最終日は17：00まで※最終入場は30分前まで休館日｜なし

一般（高校生以上）：1,800円、小中学生：1,300円

オリジナルリカちゃん付き：10,600円

未就学児入場無料

※各会場での当日券の販売はございません。事前にアソビュー！でご購入ください。

※障がい者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）をお持ちの方（介助者1名を含む）は通常料金の半額（要証明）、事前にアソビュー！にてご購入ください。

※会場入口にてお手帳提示。提示のない場合は、定価料金となります。

※オリジナルリカちゃん付きチケットは障がい者割引での販売はございません。

※混雑時には展示室内の状況により、入場をお待ちいただく場合や入場整理券を配布する場合がございます。

※入場チケットは1枚につき1名様1回限り有効です。