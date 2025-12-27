「もう商用車に見えない！」トヨタ新「ハイエース」に“賛否両論”！ くるまのニュース

「もう商用車に見えない」トヨタ新「ハイエース」に賛否両論

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • トヨタのオーストラリア法人が、300系ハイエースの改良モデルを発表した
  • ネットでは「もう商用車に見えない!」など肯定的に捉える声が続出
  • 一方で、日本の道路事情を知るユーザーからはシビアな意見も多いという
記事を読む

おすすめ記事

  • トヨタ「ハイラックスチャンプ」（バンコク国際モーターショー2025）
    新車230万円から！ トヨタの実用性“特化”モデルに注目！ 全長4.7mサイズに“荷台の穴”で優れた汎用性を実現！ 小型ピックアップトラック「ハイラックスチャンプ」とは？ 2025年12月25日 12時0分
  • トヨタが人気3車種を逆輸入へ！「カムリ」「ハイランダー」「タンドラ」を日本導入の方針
    トヨタが人気3車種を逆輸入へ！「カムリ」「ハイランダー」「タンドラ」を日本導入の方針 2025年12月23日 20時45分
  • タンドラが正規に日本で買えるってマジか！　トランプ関税がまさかのメリットを生んだ!!
    タンドラが正規に日本で買えるってマジか！　トランプ関税がまさかのメリットを生んだ!! 2025年12月24日 13時0分
  • その見た目の存在感から「ミニアルファード」と呼ぶ人も!? ヴォクシーの魅力とは
    ミニアルファード!? トヨタの「420万円最上級ミドルミニバン」がスゴい！ 「迫力顔モデル」なぜ選ぶ？ シエンタ・アルヴェルでもなく「ヴォクシー」を選ぶワケ 2025年12月25日 14時10分
  • 「ランドクルーザーFJ」プロトタイプ（画像：トヨタ）
    “最小のランクル”でも油断禁物！「ランドクルーザーFJ」が抱える“小さくない問題”とは 2025年12月23日 8時42分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. ビル非常階段にほぼ全裸の遺体
    2. 2. 米倉涼子 公式サイトで文書発表
    3. 3. 少女と性行為 学童指導員を処分
    4. 4. 静岡の工場で切りつけ 15人負傷
    5. 5. SASUKE欠場→態度悪すぎると話題
    6. 6. 「呪術」に酷似 ゲームが物議
    7. 7. 母子死亡「ただの心中じゃない」
    8. 8. MEGUMIが企画し世界的にヒット
    9. 9. バラの花に似た発疹 感染を発表
    10. 10. 雑居ビルに全裸男性 死因が判明
    1. 11. 男児のふんどし画像8万点所持か
    2. 12. 高市氏に小泉元首相まさかの一言
    3. 13. SASUKEで骨折シーン放送か 賛否
    4. 14. 小泉氏 カロリーメイトを支給
    5. 15. 搬送時に撮影 優里に批判が続出
    6. 16. 名探偵津田に出て知名度爆上がり
    7. 17. Mステ まさかのオチに会場爆笑
    8. 18. ポルシェ事故「268km」自覚なし
    9. 19. 関越道で15台以上の事故 炎上も
    10. 20. 大阪でのクマ目撃 倍増してます
    1. 1. 少女と性行為 学童指導員を処分
    2. 2. 静岡の工場で切りつけ 15人負傷
    3. 3. 母子死亡「ただの心中じゃない」
    4. 4. バラの花に似た発疹 感染を発表
    5. 5. 雑居ビルに全裸男性 死因が判明
    6. 6. 男児のふんどし画像8万点所持か
    7. 7. ポルシェ事故「268km」自覚なし
    8. 8. 大阪でのクマ目撃 倍増してます
    9. 9. 無資格でアートメイク 大問題に
    10. 10. 関越道で15台以上の事故 炎上も
    1. 11. 小川氏と2人きり宿泊 新たに判明
    2. 12. 「子ども支援金は独身税」批判も
    3. 13. アイドルへの「花」トラブル多発
    4. 14. 寒波でJAL44便、ANA22便欠航
    5. 15. 店内で異臭…壁に大便塗りたくる
    6. 16. ひろゆき氏「まだ下がる」と見解
    7. 17. 海自隊員、物品受け取り私物化か
    8. 18. 「音信不通」のホテル社長が謝罪
    9. 19. 人気脚本家の内館牧子さん 死去
    10. 20. ロケット打ち上げ→地球に落下か
    1. 1. ビル非常階段にほぼ全裸の遺体
    2. 2. 小泉氏 カロリーメイトを支給
    3. 3. 長官「我が国の領土に疑いない」
    4. 4. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
    5. 5. 上野公園トイレ改修「不安です」
    6. 6. 工場で6人刺され重傷 15人を搬送
    7. 7. 愛子さま「優しく抱き続けた」
    8. 8. 日本人動画に中国語字幕?改ざん
    9. 9. 子育て支援金 会社員の負担額
    10. 10. 小川晶氏に「感覚ズレてる」批判
    1. 11. なぜ? 東京消防庁から悲痛な訴え
    2. 12. 今年の食料品値上げ 2万609品目
    3. 13. 松本麗華氏の精神が崩壊した瞬間
    4. 14. 小川氏は「田久保氏と違う」見解
    5. 15. 「座席トラブル」なぜ起きる?
    6. 16. 歳出総額122兆円超 過去最大に
    7. 17. 異色経歴 ホームレスから警官に
    8. 18. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
    9. 19. あたしンち作者の選挙漫画が波紋
    10. 20. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
    1. 1. 中国で「無痛登山」が大ブーム
    2. 2. ゼレンスキー氏選挙負ける可能性
    3. 3. 金正恩氏の秘書役死去 北朝鮮
    4. 4. 配信中に歩行者はねる「くそ」米
    5. 5. 韓国で購入の飲料が「焼酎」
    6. 6. 「新冷戦」の主戦場にアフリカ
    7. 7. 『不時着』俳優、日本語で熱演！
    8. 8. 中国人「観光公害」次の被害者は
    9. 9. 正恩政権の資金洗浄 FBIが捜査
    10. 10. 中国、米軍事関連企業20社に制裁
    1. 11. 実験用マウス 飼育環境が影響?
    2. 12. 香港の高層住宅火災 新たな危機
    3. 13. 企業も経営危機 中国経済瀕死か
    4. 14. 韓国美人ゴルファーの投稿に反響
    5. 15. 北欧の国でも「働いて」発言注目
    6. 16. 中国マネーを日本に持ち込む裏技
    7. 17. 韓国で銀行圏の延滞率再び上昇
    8. 18. 米大統領 ISへの攻撃を発表
    9. 19. 韓国人が最も多い海外旅行先は
    10. 20. 中国 日本行きビザ申請を削減か
    1. 1. 本当に買うなら今! 異例の警告
    2. 2. 賞味期限2カ月以上切れてた 波紋
    3. 3. 予想以上に…定年廃止して後悔
    4. 4. 60歳から警備員の仕事 きつい?
    5. 5. 「銀行は信用できない」危機感
    6. 6. ｢ばけばけ｣だからハーンはエリザベスのいるアメリカに帰らなかった…｢漂泊の魂｣に反して日本に留まったワケ
    7. 7. イマーシブ・フォート営業終了へ
    8. 8. ふるさと納税 2つのやり方と手間
    9. 9. 「食事がおいしい」都道府県
    10. 10. 【丸亀製麺】「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」を新春限定で販売
    1. 11. シウマイ弁当も…崎陽軒値上げへ
    2. 12. 「アバンチュールめし」注目殺到
    3. 13. 崎陽軒値上げシウマイ弁当1180円
    4. 14. 最低価格約23億円の建つポルシェ
    5. 15. 「無能」と認定されるプロセス
    6. 16. ファミマ 松健さんとの商品展開
    7. 17. 象印マホービンが軟調推移
    8. 18. NY原油先物提げてスタート＝NY原油オープン
    9. 19. ジム代月1万円は家計の位置づけ?
    10. 20. 25年 東証の廃止企業は125社に
    1. 1. Windowsに仮想ドライブ機能
    2. 2. 今の気分に合う映画を5つの質問に答えるだけでオススメしてくれる映画推薦サービス「WHILM」
    3. 3. AQUOS R6に搭載されたライカレンズと1インチセンサーの実力はいかに
    4. 4. Hasselbladカメラ搭載の新フラッグシップスマホ「OPPO Find X9」を写真や動画で紹介！FeliCaや高温・高圧防水などに対応【レポート】
    5. 5. Groq×NVIDIA、グローバル規模でAI推論を加速するため推論技術でライセンス契約締結
    6. 6. au iPhone16の価格を値下げ
    7. 7. [OnGoing Re:View]Vol.45 ユーザーの要望をつめこんだPXW-Z280
    8. 8. Snapdragon 7s Gen 4搭載12.1インチAndroidタブレット「POCO Pad M1」が日本で発売へ！Wi-Fi版「2509ARPBDG」が技適通過
    9. 9. QR読み取り 瞬時にする裏ワザ
    10. 10. その手があったか。シーツもタオルも超省スペで洗濯できる優れもの
    1. 11. もはや空飛ぶ高級コンデジ！ DJI Mavic 2 Pro/Zoom体験レポート
    2. 12. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
    3. 13. Tesla「Powerwall」で動いているGIGAZINE社内データセンターのサーバー群は2025年にどれぐらい節約できたのか？
    4. 14. 楽天モバイルの契約数が1000万回線を突破！BCP除くと991万、MNOのみは914万に。純金製SIMカード（レプリカ）などが当たるキャンペーンも
    5. 15. 穴あきなのにしっかり聴こえる。ドーナツ型ヘッドホンが意外といいんです
    6. 16. サムスン 公式ストアを開店
    7. 17. 『実は知らなかった』を解消！LINE(ライン)電話＆ビデオ電話の使い方をLINE専門家ひらい先生が徹底解説！
    8. 18. 衣装のアイデアを練る時にお役立ちなファッション・パーツ・装飾をイラスト付で解説した「イラストファッション・アパレル用語図鑑」
    9. 19. Samsung、最新フラッグシップスマホ「Galaxy S20」と「Galaxy S20+」、「Galaxy S20 Ultra」を発表！日本でも発売へ
    10. 20. raytrek、イラストレーター藤ちょこ氏とのコラボモデル全12種を発売
    1. 1. 尚弥に衝撃 来年はフェザー級も
    2. 2. 最高のアスリート 1位はメッシ
    3. 3. 山田優「高級ホテル」な自宅公開
    4. 4. 井上尚弥 5階級挑戦の可能性浮上
    5. 5. 17歳が五輪切符 強心臓ぶりも
    6. 6. 楽天の選手 現役で宅建に合格
    7. 7. 伊東 ゲンクでの活躍を称賛
    8. 8. マンU エース負傷で復帰の可能性
    9. 9. 侍J 大谷ら8人のWBC出場発表
    10. 10. 8季ぶりJ1の長崎 C大阪DF獲得へ
    1. 11. 「野球部はクソ」と呼ばれる素地
    2. 12. 尚弥「あと3、4年で世界一に」
    3. 13. WBC 侍JAPAN「大谷投手になる」
    4. 14. ペア解消の経緯を明かす 涙
    5. 15. 井上尚弥と対戦 相手は一流選手
    6. 16. 侍J8人先行発表 井端監督が示唆
    7. 17. 森下が負傷交代「あかんぽいな」
    8. 18. 阪神・伊藤 尾崎さんの死を悼む
    9. 19. TCK「東京大賞典」に豪華出演者
    10. 20. セルティック移籍も出番なしか
    1. 1. 米倉涼子 公式サイトで文書発表
    2. 2. SASUKE欠場→態度悪すぎると話題
    3. 3. MEGUMIが企画し世界的にヒット
    4. 4. 高市氏に小泉元首相まさかの一言
    5. 5. 搬送時に撮影 優里に批判が続出
    6. 6. SASUKEで骨折シーン放送か 賛否
    7. 7. 名探偵津田に出て知名度爆上がり
    8. 8. Mステ まさかのオチに会場爆笑
    9. 9. 元妻・福原愛さんが再婚＆妊娠…江宏傑さん　変ぼうした現在の姿！そっくり娘＆息子も顔出し「超かわいい」
    10. 10. 紅白の歴史変えた ミセスに感激
    1. 11. 春日 妻に不機嫌ハラスメントか
    2. 12. 「大掃除やった感」味わう方法
    3. 13. せいじの異様な近況…囚人みたい
    4. 14. いつの間に…大野智の姿に衝撃
    5. 15. 吉本興業の「一強」鬼越が断言
    6. 16. でしょうね ヒカルの離婚に痛烈
    7. 17. 娘誕生前に祖父他界 大谷憔悴か
    8. 18. 突如暴かれた宮崎麗果氏の裏の顔
    9. 19. 宮崎麗果氏 1億5000万円を脱税か
    10. 20. 「10年後」ラウールの発言に驚嘆
    1. 1. なぜ男性器を笑いものに 怒りも
    2. 2. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
    3. 3. プロポーズ2日後 希少がん判明
    4. 4. 軽くてお洒落 しまむら購入品
    5. 5. 売り切れないでほしいミスド新作
    6. 6. GUのメンズアウターでこなれ感
    7. 7. 「犬と棘の話」に涙腺崩壊の声
    8. 8. おしゃれ女子のリアルな休日
    9. 9. ファミマの可愛い「グミ」紹介
    10. 10. ディズニーストア 先行販売へ
    1. 11. サンリオ 冬季限定メニュー登場
    2. 12. 手っ取り早い「正月食器」紹介
    3. 13. 【1位〜6位】12月27日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
    4. 14. GWのセットアップで時短コーデ
    5. 15. 郵便配達員 近隣住民から悲鳴
    6. 16. 三井ガーデンホテル 絶景も堪能
    7. 17. イーストロンドンでヴィンテージショップ巡り！異国情緒漂うブリックレーンを歩く【Our Favorite LONDON vol.1】
    8. 18. 「悪いほくろ」色が混ざり合う
    9. 19. 【最後にスカッと】少し注意しただけでパワハラ扱い...そんな彼女に下った天罰とは！？
    10. 20. RHC 新年にぴったりなアイテム