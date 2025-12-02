「おじいさんになったんだな」秋篠宮さまの60歳の誕生日にあたり、毎年恒例の記者会見が11月25日に行われた。会見の中で記者から長女・眞子さんの出産についても尋ねられたが、それはこの数年、秋篠宮さまはじめ皇族を悩ませているテーマと深い関係があるようだ。【写真を見る】まさかの「カメラ目線」で…小室眞子さんが見せた“意外な表情”記者からの質問内容は、《小室眞子さんは第一子を出産いたしました。第一報を聞い