ロッテは、2025年11月11日(火)に「白いチョコパイプレミアム」を全国発売します。1983年の誕生以来、手軽にケーキ気分を味わえるお菓子として愛されてきた「チョコパイ」。今回の新作は、トップパティシエ監修のもと、卵とバニラの芳醇な香り、赤ワインビネガーを隠し味にしたダブルベリーソースなど、細部までこだわりが詰まった特別な一品。冬のご褒美にぴったりな、上質な味わいに仕上がっています。