ご褒美スイーツにぴったり♪「白いチョコパイプレミアム」がリニューアル登場

ロッテは、2025年11月11日(火)に「白いチョコパイプレミアム」を全国発売します。1983年の誕生以来、手軽にケーキ気分を味わえるお菓子として愛されてきた「チョコパイ」。今回の新作は、トップパティシエ監修のもと、卵とバニラの芳醇な香り、赤ワインビネガーを隠し味にしたダブルベリーソースなど、細部までこだわりが詰まった特別な一品。冬のご褒美にぴったりな、上質な味わいに仕上がっています。

まるでケーキ♡パティシエ監修の贅沢仕立て

「白いチョコパイプレミアム」は、トップパティシエのアドバイスを取り入れて誕生した、冬限定の特別なチョコパイ。

ケーキ生地は心地よいくちどけに改良され、卵とバニラの風味が豊かに香ります。中には北海道産生クリーム入りのミルククリームと、苺・ラズベリーを使ったダブルベリーソースをサンド。

さらに赤ワインビネガーを隠し味に加えることで、甘さの中にすっきりとした余韻が残る上質な味わいを実現しました。

上質な味わいで叶える“ご褒美時間”

今回の「白いチョコパイプレミアム」は、常温販売の枠を超えた“特別感”をテーマに開発。ケーキを味わうような贅沢さを、手軽に楽しめるよう進化しています。

芳醇な卵感とやさしいバニラ、酸味のきいたベリーソースのバランスは絶妙。ひと口食べるたびに、まるでパティスリーのスイーツを味わっているような満足感を得られます。

想定小売価格は518円前後(税込)、6個入りで全国のスーパーなどで販売されます。

限定フレーバーで冬のティータイムを華やかに

「白いチョコパイプレミアム」は、2022年の初登場以来、多くのファンを魅了してきた人気シリーズ。

4年目を迎える今年は、素材・食感・香りのすべてを見直し、まるで生ケーキのような“ご褒美感”を追求しています。

寒い季節のティータイムに、温かい紅茶やコーヒーと一緒に味わえば、心までとろけるようなひとときに。自分へのプチギフトや、大切な人へのちょっとした贈り物にもおすすめです。

（*）北海道産生クリーム1.0％

冬限定の“白いチョコパイプレミアム”で贅沢な一息を

ロッテの「白いチョコパイプレミアム」は、パティシエ監修の技が光る、冬だけの特別なスイーツ。

北海道産生クリーム（*）のコクとベリーソースの爽やかな酸味、そして心地よいくちどけが絶妙に重なり、ひと口で幸せが広がります。

全国で2025年11月11日(火)より発売されるこの限定チョコパイで、日常に小さな“ご褒美時間”を取り入れてみては♪ ほっとするひとときを、あなただけの甘い物語に。