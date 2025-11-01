ソフトバンク・有原航平投手（33）が日本一から一夜明けた31日、本紙に独占手記を寄せた。今季は2年連続開幕投手から14勝を挙げ、2年連続3度目の最多勝タイトルを獲得しリーグ2連覇に貢献した。日本シリーズでは第1、第5戦の2試合に先発。自身2度目となる日本一奪還の原動力となった。タフネス右腕は仲間への感謝を言葉にし続けた。【独占手記】第5戦を中4日で投げさせてもらいました。確か、オールスターで中4日はありました