ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 新首相に高市早苗氏 夫・山本拓氏も初の「ファーストジェントルマン… 高市早苗氏が第104代首相に 高市早苗 山本拓 首相指名選挙 時事ニュース 読売新聞オンライン 新首相に高市早苗氏 夫・山本拓氏も初の「ファーストジェントルマン」に 2025年10月21日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市早苗氏が第104代首相に選ばれ、女性首相は日本の憲政史上初となる 夫である元衆院議員の山本拓氏も、初の「ファーストジェントルマン」に 山本氏は福井県出身で、自民党県連会長や農林水産副大臣などを歴任した 記事を読む