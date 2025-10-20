ドジャース・大谷翔平投手（３１）がブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第４戦で投手として７回途中を無失点、１０奪三振、打者として３本塁打とプレーオフの歴史に残る活躍をして「史上最高の選手」と称賛されたが、ヤンキースの元スーパースターのデレク・ジーター氏（５１）は手放しで褒めていない。「ＦＯＸスポーツ」の解説を務めるジーター氏は番組「ＭＬＢＯＮＦＯＸプレゲーム」に出演し、スタジオが絶賛の声を