「はなから総理になる覚悟なんてなかったんじゃないかと、疑う声まで出ています」（政治部デスク）。立憲民主党との連立に否定的な姿勢を示し続けてきた、国民民主党代表、玉木雄一郎氏である。あまりに後ろ向きな姿勢に「他人には言えない、総理になりたくない個人的事情があるのでは」と勘ぐる声まで出ているというのだ。＊＊＊【写真をみる】バニー、チャイナドレスに美ワキ…玉木氏が溺れたお相手の“グラドル時代”公明党の