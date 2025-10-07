OpenAIが開発者会議「OpenAI DevDay 2025」の開幕に合わせてChatGPTの新機能や新たなAPIなどを続々と発表しました。OpenAI DevDay 2025 | OpenAIhttps://openai.com/devday/◆ChatGPT内部でFigmaやSpotifyなどの他社製アプリを利用可能にChatGPTとの会話中にアプリの利用が提案されるようになりました。すでに「Booking.com」「Canva」「Coursera」「Figma」「Expedia」「Spotify」「Zillow」といったサービスが対応しており、ユー