愛情が深まってきた証拠。男性がベタ惚れした女性に出す「本命サイン」
男性との親密度が増すにつれ、男性からの愛情を深く感じる場面が増えてくるはず。
そこで今回は、男性がベタ惚れした女性に出す「本命サイン」を紹介します。
マメに連絡してきてくれる
男性がマメに連絡してきてくれるようになってきたら、本命サインと見て間違いないでしょう。
女性への愛着や愛情が増すごとに、男性は相手の女性との関係性をより強固なものにしていきたいと考えるので、常につながりを持とうとするものです。
「会いたい」というアピールが増える
男性から「会いたい」というアピールが日増しに大きくなっていくのも本命サインの１つ。
単なる連絡のやり取りだけでなく、直接会うことで、２人の関係をもっと親密なものにしていこうと考えている証拠です。
そういう状態になると、男性はどんなに多忙な状況であっても、女性と会うことを最優先に自分のスケジュールを調整するようになるもの。
そして、たとえ短時間だったとしても、女性と会えたことに大きな喜びを感じますし、ますます女性への愛情が深まります。
男性はベタ惚れ状態になると、相手の女性との接触頻度を高めようと行動が変わっていくものなので、ぜひ男性の本気度を確認したい時は、今回紹介した言動をしていないか確認してみてくださいね。
