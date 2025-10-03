「新中式」レストランで没入型体験を楽しむ外国人客。（上海＝新華社配信）【新華社上海10月3日】中国各地の大都市で宮廷をテーマにした「新中式」と呼ばれる没入型レストランが相次いで開業し、外国人観光客の間で評判を呼んでいる。伝統文化を取り入れ、食事とパフォーマンス、ファッションを融合させた革新的な店が海外の交流サイト（SNS）で大きな注目を集め、観光客らの投稿動画が数百万回再生され、新たなトレンドに加わ