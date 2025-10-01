年齢を重ねるうちに様々な不調が発生しやすくなるお口の中。口内環境の悪化により歯周病などが進行しやすくなり、歯を失うリスクが高まるとも言われている。今回はドルミーレデンタルオフィス表参道 院長・鹿乃さやか先生に、デンタルケアの基本の“いろ歯”を訊いてみた。 【私が解説します！】ドルミーレデンタルオフィス表参道 院長・鹿乃さやか先生“リラックスできる環境と精密な歯科治療”の融合をコンセプトに、2023年7