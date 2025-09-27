経営セミナーなどを開催している徳島大正銀行の「とくぎんサクセスクラブ」が26日、東京都内で初めてとなるセミナーを開催しました。「とくぎんサクセスクラブ」は、徳島大正銀行が提供する法人ネットワークで県内外の2100以上の企業が参加しています。これまでは県内のほか四国や関西地区でセミナーを開催していましたが、東京地区の取引先100社を新たに会員として募り、きのう都内で初めてブロック別セ