そんなにおそろしい病気が…不屈の信念で医学界への新しい道を切り開いた女性／世界で初めての女性医師エリザベス・ブラックウェル（1）いばらの道を切り開き、世界で初めて医師になった女性19世紀、女性が教育を受けることすら珍しかった時代に、世界で初めて女性医師になったエリザベス・ブラックウェル。彼女はどんな道を歩んで医師になったのでしょうか。「一風変わった」教育方針だった父のおかげで、男女の分け隔てなく教育