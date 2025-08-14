セルフレジを両替機にする客にスーパー店員の本音とは？【漫画】本編を読む最近、セルフレジを導入するスーパーが増加している。決済方法でトラブルになることも少なくないが、今回は、セルフレジを両替機のように使ってしまう客を描いた狸谷氏(@akatsuki405)の漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』から、「己の便利は誰かの不便」というエピソードを紹介する。■小銭を大量投入…セルフレジが両替機に早変わり？己の