ºûÀîÍ§Î¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDIGITAL VORN Future Pix¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢Àè½µ¤ËÂ³¤¤¤ÆJICA¡Ê¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡Ë¤ÎCDO¡ÊºÇ¹â¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¸ÍÅç¿Î»Ì¡Ê¤È¤¸¤Þ¡¦¤Ò¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£JICA¤ÎÁÈ¿¥DX¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬ÊÑ¤¨¤ë¶á