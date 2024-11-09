ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（３５）が８日（日本時間９日）に公開された米スポーツポッドキャスト「ニュー・ハイツ」にゲスト出演。今季から同僚となった大谷翔平投手（３０）が巻き起こした?狂騒曲?や知られざるプライベートシーンなどを披露した。まずは大谷がドジャースの一員となって間もないスプリングトレーニング。フリーマンは「初日に着くと、ショウヘイはすでにキャンプインしていたんだけど、１００台