ポートアイランド市民広場で『入場無料』の夏の音楽イベント！「ビア＆グルメ ミュージックガーデン2026夏」 7月9日（木）～11日（土）開催！

株式会社神戸ポートピアホテル神戸ポートピアホテル メインロビー

株式会社神戸ポートピアホテル（ポートアイランド市民広場指定管理者）は、2026年7月9日（木）～11日（土）の3日間、ポートアイランド市民広場で音楽やビール、グルメを楽しめるイベント、「ビア＆グルメ ミュージックガーデン2026夏」を開催します。ポートアイランドの魅力向上と持続的な賑わいづくりを目指す「ポートアイランドリボーンプロジェクト」と連携し、さらなる賑わい創出と地域コミュニティの活性化を目的として地域団体や企業などと共に実施します。ポートアイランドにお住まいの方、お勤めの方、学生の皆さまをはじめ、幅広い世代の方々が気軽に集い、交流していただける夏の恒例イベントとして企画しました。

会場には、生ビールや神戸、明石のクラフトビールをはじめとしたドリンクブースのほか、地元の人気飲食店やキッチンカーが出店します。また、ステージでは関西を拠点に活動するミュージシャンによるライブパフォーマンスを日替わりで実施し、仕事帰りの方からファミリー層まで、世代を超えて楽しめる夏の交流イベントとして開催します。

夕暮れ時の心地よい風を感じながら、美味しいグルメと音楽を楽しめる「ビア＆グルメ ミュージックガーデン2026夏」。ぜひご家族やご友人とお誘い合わせのうえご来場ください。

■開催日時

2026年7月9日（木）～7月11日（土） 17：00～20：30

■開催場所

ポートアイランド市民広場（中央広場） https://shiminhiroba.com

〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目9番地2 ポートライナー「市民広場」駅下車すぐ

※荒天等でイベントを中止する際は当日の正午にポートアイランド市民広場ホームページにてお知らせします。

※予告なくイベント内容を変更する場合があります。

■入場料

無料 ※飲食は有料

■内容

ビール、クラフトビール、アルコール飲料販売、グルメブース、キッチンカー出店、音楽ライブステージ

■出演

関西を中心に活動するアーティスト

■主催

ポートアイランド市民広場指定管理者 株式会社神戸ポートピアホテル

■協力

港島自治連合協議会、ポートアイランド第2期企業自治協議会、神戸新交通株式会社、UDC PIC

■後援

神戸市、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

■問い合わせ

ポートアイランド市民広場 管理事務所 078-303-0451

ビア＆グルメ ミュージックガーデン 過去のイベントの様子