クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、年々深刻化する夏の暑さを背景に、生活者の熱中症対策の実態や水分補給に対する意識を把握するため、「熱中症対策と水分補給に関する調査」を実施しました。近年、猛暑に起因する事故や健康リスクの高まりを受け、令和7年の労働安全衛生規則改正では、事業主に対する安全配慮義務が強化されるなど、社会全体で対策の重要性が一層高まっています。※1 本調査では、日常生活における意識的な水分補給の実態に加え、熱中症予防として生活者がどのような対策を意識しているのかについて明らかにしました。 ※1 厚生労働省URL：https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/

【調査サマリー】 1. 半数以上が「熱中症かもしれない」と感じた経験があり、そのうち約8割が対策を強化 2. 熱中症を感じた場面は「屋外活動中」が68.2％で最多、28.0％は「室内」で経験 3. 熱中症対策で72.0％が「こまめな水分補給」を実施する一方、42.5％は猛暑日に「1L未満」 4. 家族の熱中症対策、「水分補給を促す」が59.5％、一方で28.0％は対策なし 5. 熱中症対策で重視されるのは「手軽さ」と「続けやすさ」 6. 熱中症対策飲料で重視するのは「価格」「味」「成分」

【調査の概要】

調査対象：15歳以上の男女（男性100名、女性100名） 調査実施期間：2026年4月20日 調査方法：インターネット調査 調査機関：クロスマーケティングQiQUMOを利用した調査

【調査結果】

1. 半数以上が「熱中症かもしれない」と感じた経験があり、そのうち約8割が対策を強化

これまでに「熱中症かもしれない」と感じた経験があるかを尋ねたところ、「ある」と回答した人は53.5％と半数を超え、多くの人が熱中症リスクを身近に感じている実態が明らかとなりました。 さらに、熱中症を経験した人に対して、その後に熱中症対策を強化したかについて尋ねたところ、「対策を強化した」に82.3％（「かなり強化した」18.7％、「やや強化した」63.6％の合計）が回答しました。 この結果から、熱中症が身近なリスクとして認識されており、実際の経験が対策行動の強化につながっていることがうかがえます。

2. 熱中症を感じた場面は「屋外活動中」が68.2％で最多、28.0％は「室内」で経験

熱中症を経験した人に対して、「熱中症かもしれない」と感じた場面について尋ねたところ、「屋外での活動中」が68.2％で最も多い結果となりました。次いで、「室内にいるとき」が28.0％、「スポーツ・運動中」が21.5％、「通勤・通学中」が20.6%、「就寝中」が6.5％となりました。 熱中症は屋外で発生するイメージが強い一方で、3割弱が「室内」で経験していることが明らかとなりました。

3. 熱中症対策で72.0％が「こまめな水分補給」を実施する一方、42.5％は猛暑日に「1L未満」

夏場に実施している熱中症対策について尋ねたところ、「こまめな水分補給」が72.0％で最も多く、多くの人が水分補給を熱中症対策として意識していることが分かりました。次いで、「日傘や帽子の使用」（42.5％）、「塩分補給」（37.5％）、「室温管理」（29.5％）と続きました。 一方で、猛暑日に1日に摂取する水分量については、「500mL未満」（9.0％）、「500mL以上1L未満」（33.5％）を合わせた42.5％が、「1L未満」と回答しました。 熱中症対策として「水分補給」を意識している人が多い一方で、実際の水分摂取量は十分とは言えない実態が明らかとなりました。特に女性では、「500mL以上1L未満」が39.0％と最も多く、男性よりも少ない水分量にとどまる傾向が見られました。

4. 家族の熱中症対策、「水分補給を促す」が最多59.5％、一方で28.0％は対策なし

家族の熱中症対策として実施していることについて尋ねたところ、「水分補給を促す」（59.5％）が最も多く、次いで「室温を管理する」（30.0％）、「飲料の常備を促す」（28.0％）と続きました。一方で、「特に何もしていない」と回答した人も28.0％にのぼり、熱中症への関心が高まる中でも、家族に対する具体的な対策が十分に行われていないケースも存在していることがうかがえます。

5. 熱中症対策で重視されるのは「手軽さ」と「続けやすさ」

熱中症対策において重要だと思うことを尋ねたところ、「手軽にできること」（47.0％）が最も多く、次いで「毎日続けられること」（45.0％）、「正しい知識が得られること」（43.5％）、「効果が感じられること」（37.0％）と続きました。この結果から、無理なく継続できる対策や、日常生活に取り入れやすい対策が重視されている傾向が見られました。

6. 熱中症対策飲料で重視するのは「価格」「味」「成分」

熱中症対策用の飲料を選ぶ際に重視することについて尋ねたところ、「価格」（46.0％）が最も多く、次いで「味」（39.5％）、「成分（電解質など）」（37.0％）、「容量」（31.0％）、「手に入りやすさ」（31.0％）と続きました。 男女別に見ると、女性は「味」（44.0％）や「手に入りやすさ」（36.0％）を重視する傾向が見られた一方、男性では「容量」（35.0％）を重視する割合が比較的高い結果となりました。 また、「飽きずに飲めること」と回答した人も21.5％にのぼり、熱中症対策飲料には機能性だけでなく、日常的に続けやすい「飲みやすさ」や「選びやすさ」も求められていることがうかがえます。

本調査から、半数以上が「熱中症かもしれない」と感じた経験があることや、水分補給を意識していても水分量は十分でない実態が明らかになりました。熱中症対策への意識は高い一方で、猛暑日に十分な水分量を摂れていない人も一定数存在しており、継続的な水分補給の難しさが見えてきました。また、熱中症対策では「手軽さ」や「続けやすさ」が重視される傾向や、日常生活の中で無理なく取り入れられる飲料が求められていることもうかがえます。 クラシエでは、粉末タイプのスポーツドリンク「スカイウォーター」を展開しています。

日常の水分補給に適したハイポトニック飲料「スカイウォーター」

「スカイウォーター」は、塩分などの電解質を配合した粉末タイプのスポーツドリンクです。体液より低い浸透圧（ハイポトニック）なので水分をすばやく補給いただけます。甘さ控えめの飲みやすさに加えて、粉末ならではの軽さや保管のしやすさ、必要な量だけ作れる扱いやすさが特長です。小袋1袋でたっぷり１L分を作ることができ、毎日のこまめな水分補給を手軽にサポートいたします。

スカイウォーター レモン味（2L / 10L）

糖類とカロリーをゼロに設計し、レモン水のようにすっきりとした飲み心地に仕上げました。栄養機能食品としてビタミンCを配合し、日々の生活の中でこまめに摂りたい成分を手軽に補給いただけます。さわやかな後味で、運動時はもちろん、日常の水分補給にも取り入れやすい飽きの来ない味わいです。

スカイウォーター グレープ味（2L / 10L）

糖類・カロリー控えめで、甘さを抑えたすっきりと飲みやすい味わいです。日本人が不足しているといわれるビタミンDの栄養機能食品とし、一緒に摂りたい成分として、カルシウムを配合しています。

スカイウォーター グレープフルーツ味（2L / 10L）

糖類とカロリーを控えた飲みやすさに加え、日常生活や運動後の疲労感軽減に効果があるとされるクエン酸を3,000mg(※)配合した機能性表示食品です。 ※１L（水溶解時）当たり 機能性表示食品 届出番号：1701

スカイウォーター ブランドサイト https://www.kracie.co.jp/foods/shokuhin/skywater/ クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/ クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foods 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先 クラシエ フーズ広報事務局（共同ＰＲ内） 担当：上段（じょうだん） TEL: 080-2047-3753 Email: y-jodan@kyodo-pr.co.jp