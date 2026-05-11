BIRKENSTOCKの人気モデルGIZEH。時代を超えて愛されるトングサンダルに、新たな魅力を加えたGIZEH BIG BUCKLE EVAが登場。

Birkenstock Japan 株式会社

1983年にカール・ビルケンシュトックによって生み出されたGIZEHは、ユニセックスなトングスタイルとして多彩なバリエーションを展開し、世界中で親しまれてきました。今年は軽量なEVA仕様に半透明のビッグバックルを組み合わせた新作が登場します。

今回登場するGIZEH BIG BUCKLE EVAは、アイコニックなトングスタイルに、夏に向けて、水に強く羽のように軽いEVA素材を採用。さらに、半透明のビッグバックルを組み合わせることで、機能性とファッション性を兼ね備えた一足に仕上げました。2017年に初登場したBIG BUCKLEは、以来BIRKENSTOCKを象徴するディテールのひとつとして進化を続け、さまざまなモデルにエレガントなアクセントを添えています。

BIRKENSTOCKのアクティブ・コレクションの一員として展開されるGIZEH BIG BUCKLE EVA。このコレクションは、伝説的なフットベッドをより多様なシーンで体験できるよう開発されました。BIRKENSTOCKのアイコンを継続的に再解釈しながら、「自然な歩行」を追求するブランドの製品哲学を体現しています。その思想のもと、GIZEH BIG BUCKLE EVAはファッション感度の高いユーザーから自然を愛する人々まで、幅広い層に向けて新たにアップデートされました。海辺でアクティブに過ごす日中から、イブニングスタイルのアクセントまで。柔らかな曲線を描く存在感のある半透明バックルは、光を受けることで印象的なコントラストを生み出し、サンダル全体に洗練された表情を与えます。また、一体成形で仕上げられたEVAフットベッドは、足の形状を考慮したBIRKENSTOCKならではの設計思想を反映。滑りにくいアウターソールにより、濡れた場所や凹凸のある路面でも安定した歩行をサポートします。

GIZEH BIG BUCKLE EVAは、エッグシェル、ライトローズ、ブラックの三色で、オンライン限定発売いたします。

GIZEH BIG BUCKLE EVA

左から：エッグシェル、ライトローズ、ブラック

各9,900円 (税込)

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