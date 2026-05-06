『キルミーベイベー』カヅホ先生も激推し！『怪異部～M県Y市の怪現象について～』コミックス第3巻、2026年5月7日（木）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2026年5月7日（木）に『怪異部～M県Y市の怪現象について～３』（著：さりい・B）を発売します。

『怪異部～M県Y市の怪現象について～』とは

ジャンプ＋『エイトワード魔法学校へようこそ！』やWEB漫画『ザコ絵師ちゃん日記』などで人気の著者、さりい・Bによる初単行本作品で、KADOKAWAの漫画サイト・アプリ「カドコミ」にて、「カドコミAWARD2025」百合ランキング1位、新連載ランキング2位になるなど、大注目の作品です。

第3巻の発売にあたり、『キルミーベイベー』（芳文社刊）著者のカヅホ先生より推薦コメントをいただきました！

カヅホ先生推薦コメント

「キャラの名前も含めた造形や怪異のデザインなど好みの要素だらけです！」

怪異部は、どんな話？

▼転校生・桜庭桜（さくらば さくら）がやってきた「夕闇市」は異常な因習が息づく町だった。

▼不気味な風習や、奇妙な名前を持つ子供たち……次々と降りかかってくる怪異に、桜は翻弄される。しかも子供たちは、高校を卒業するまで町から出られない怪異に呪われていて？

▼町から逃げ出すためには、怪異をけしかけ、互いを陥れ合うしかない――呪われた子供たちを解放すべく、桜と、怪異部部長・安藤渦（あんどう うず）の部活動が始まる！

KADOKAWAの漫画サイト・アプリ「カドコミ」にて隔週土曜日更新で、連載中！

カドコミ連載ページはこちら :https://comic-walker.com/detail/KC_006547_S/episodes/KC_0065470000200011_E

▼作品公式Xアカウント

@kaiibumycity(https://x.com/kaiibumycity)

書籍情報

書名：怪異部～M県Y市の怪現象について～３

著者：さりい・B

定価：968円（本体880円＋税）

発売日：2026年5月7日（木）

判型：B6判

ページ数：212ページ

ISBN：978-4-04-811923-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000433/)

著者プロフィール

さりい・B（さりい びい）

ジャンプ＋『エイトワード魔法学校へようこそ！』、WEB漫画『ザコ絵師ちゃん日記』などで話題の著者。愛らしい見た目の裏に、怖さや毒のあるキャラクターたちに定評がある人気作家。

X：@danny_2011(https://x.com/danny_2011rs)

「カドコミ」情報

▼カドコミ公式サイト

https://comic-walker.com/

▼カドコミ公式SNSアカウント

X：@kadocomi_org(https://x.com/kadocomi_org)

TikTok：@kadokomi(https://www.tiktok.com/@kadocomi)

「カドコミアプリ」概要

［ タイトル ］カドコミ

［ 対応端末 ］iOS ／ Android

［ 価格 ］基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］2024年5月23日

［ 提供元 ］株式会社ドワンゴ

［ URL ］

iOSアプリはこちら＞＞(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%AB%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%9F-kadokawa%E3%81%AE%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6447310431)

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