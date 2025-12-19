【デクセリアルズ】「nano tech 2026 第25回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に出展

昨年の出展の様子 今年の当社ブースイメージ2012年※1に事業を開始した当社は、時代や技術の変化を先回りした製品開発によりテクノロジーの進化を支えてきました。電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛け、国内8(子会社拠点含む)、海外11の製造・販売拠点で事業を展開しています。