【デクセリアルズ】「nano tech 2026 第25回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に出展
デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、このたび、2026年1月28日（水）から30日（金）に、東京ビッグサイト（東京）で開催される「nano tech 2026 第25回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」に出展することをお知らせします。
昨年の出展の様子 今年の当社ブースイメージ
2012年※1に事業を開始した当社は、時代や技術の変化を先回りした製品開発によりテクノロジーの進化を支えてきました。電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛け、国内8(子会社拠点含む)、海外11の製造・販売拠点で事業を展開しています。
今回、当社のブース（展示ホール西3 /3W‐K08）では、デクセリアルズのコア技術である薄膜形成・コーティング技術（スパッタリング技術）や微細加工技術、有機材料技術（配合技術）を紹介します。展示では、世界No.1※2シェアをもつ「反射防止フィルム（ARF）」のほか、フィルム表面にナノレベルの微細構造を形成することで、幅広い波長域での低反射・高透過を実現する「反射防止フィルム モスアイタイプ」、樹脂配合技術の一例として、開発品の防曇防汚樹脂などのデモ機をご覧いただけます。
展示会詳細は、下記のとおりです。
・展示会名 ：nano tech 2026 第25回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
・主催 ：nano tech実行委員会
・開催期間 ：2026年1月28日（水）〜30日（金） 10:00〜17:00
・展示会概要 ：研究開発の重要な共通基盤技術であるナノテクノロジーを軸に革新的な材料や次世
代デバイスが集結する展示会・カンファレンスです。
・会場 ：東京ビッグサイト （東京都） デクセリアルズブース：西3ホール 3W‐K08
・出展予定製品：反射防止フィルム モスアイタイプ、拡散マイクロレンズアレイ
＜開発品＞反射防止フィルム（ARF）（ぎらつき防止タイプ）、構造色技術、
μPADs(microfluidic paper-based analytical devices）用紙流路基板、緩衝樹脂、
遮光・低反射樹脂、防曇防汚樹脂
※展示製品は変更となる場合があります。ご了承ください。
・参加方法 ：下記公式URL（入場登録ページ）より事前登録のうえご来場ください。
https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/invitation/gEVS2nk9N_w
・公式ウェブサイト：https://www.nanotechexpo.jp/
デクセリアルズは、これからも、社会課題の解決を支えるデジタル・テクノロジーの進化に不可欠な高付加価値製品、技術・ソリューションを提供することで、持続可能な社会の実現への貢献と、持続的成長、そして、さらなる企業価値向上に努めてまいります。
※1 2012年にソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社よりデクセリアルズ株式会社に社名変更し、事業を開始。
※2株式会社富士キメラ総研発行「2025ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」による、表面処理フィルム（ドライコート）の2024年の金額シェア。
＜会社概要＞
当社は、スマートフォンやノートパソコンをはじめとするエレクトロニクス機器、電装化が進む自動車に欠かせない電子部品、接合材料や光学材料など機能性材料の開発・製造・販売を手掛けています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立： 2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・渡邉
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
