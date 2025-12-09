冬は豪華にカニ三昧「極上かに」フェア期間限定！中トロが特別価格の一貫110円で登場！―12月12日（金）から期間・数量限定で開催―

冬は豪華にカニ三昧



「極上かに」フェア



期間限定！中トロが特別価格の一貫110円で登場！



―12月12日（金）から期間・数量限定で開催―





















くら寿司で取り扱っている本ズワイガニや丸ズワイガニは、水揚げ後、すぐに茹でるなど特別な加工を施しており、カニ本来の味わいを堪能いただけます。本フェアで登場する「本ズワイガニ三種盛り」は、食べ応えのある棒肉、1匹からわずか2本しか取れない爪下、ふわふわ食感のかに身を盛り合わせ、3種の味わいを一皿で食べ比べができ、“カニの王様”といわれる、本ズワイガニならではの上質で濃厚な味わいを贅沢に楽しめます。また、「本ズワイガニ（一貫）」は、噛むほどあふれ出るカニの旨みと甘み、「丸ズワイガニ（一貫）」は、ぎゅっと詰まった旨みと甘み、豊かな香りをお楽しみいただけます。さらに、本ズワイガニのかに身を贅沢に使用し、軍艦としてご提供する「本ズワイガニ軍艦（一貫）」は、高級な本ズワイガニを一皿140円（※）というリーズナブルな価格でお召し上がりいただけます。



加えて、マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選した「熟成中とろ（一貫）」は、期間限定で特別価格の一貫110円で販売します。熟成させることで、旨みを最大限に引き出し、上質な脂の旨みとマグロの旨みがバランス良く味わえます。 この冬は、豪華なカニと期間限定でお得に味わえる中トロを、くら寿司で贅沢にお楽しみください。



（※）一部店舗では価格が異なります。



■販売概要 商品名 / 価格 / 販売期間



※店舗により価格は異なります。



※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。















※本ズワイガニ棒肉・本ズワイガニ爪下



・本ズワイガニかに身



販売期間：12月12日（金）〜12月21日（日）















本ズワイガニ（一貫） 300円



販売期間：12月12日（金）〜12月21日（日）















丸ズワイガニ（一貫） 300円



販売期間：12月12日（金）〜12月21日（日）















本ズワイガニ軍艦（一貫） 140円



販売期間：12月12日（金）〜12月21日（日）















熟成中とろ（一貫） 110円



販売期間：12月12日（金）〜1月4日（日）



※全店同一価格での販売



※店舗により価格が異なります。



※予定数量に達し次第、販売終了となります。











贅沢かに盛り合わせ 1,490円



※生ズワイガニ棒肉・かに開き大・丸ズワイガニ棒肉・



本ズワイガニ爪下・本ズワイガニかに身・かに味噌和え



販売期間：12月12日（金）〜12月21日（日）



■贅沢にカニを食べ比べ！“極みの逸品シリーズ”から「贅沢かに盛り合わせ」が登場※店舗により価格が異なります。※予定数量に達し次第、販売終了となります。

生ならではのねっとりとした食感と、本ズワイガニの旨みと甘みを堪能できる“生ズワイガニ棒肉”や、食べ応えのある“かに開き大”、噛むほどにあふれ出るカニの旨みと豊かな風味を味わえる“丸ズワイガニ棒肉”、1尾からわずか2本しか取れない“本ズワイガニ爪下”、ふわふわ食感の“本ズワイガニかに身”、本ズワイガニのかに身とかに味噌の濃厚な味わいがクセになる“かに味噌和え”など、様々なカニの種類を一皿に盛り合わせることでバリエーション豊かにお楽しみいただけます。



【極みの逸品シリーズとは】



極みの逸品は、くら寿司がこだわって厳選した人気の高級食材などを使用。美味しさはもちろん、見た目の華やかさにもこだわり、SNS時代に合った“映えるお寿司”としてワンランク上のお寿司を、くら寿司ならではのリーズナブルな価格でご提供します。今後も、季節ごとに “極みの逸品シリーズ”として商品を展開していきます。





