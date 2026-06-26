俳優一ノ瀬ワタル（40）が25日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。モデルでタレントのなえなの（25）とデート企画を行った。

一ノ瀬はなえなのと山梨県にある都留市駅で待ち合わせした。合流すると緊張でガチガチになりながらも「まじデートなんかそんなほとんどないっすから、今日はなえなのさんを楽しませれるようにちょっと頑張るっすな」と伝えた。

心理学を学んだ一ノ瀬は電車で横並びで座って目的地に移動することで「共同注意」という同じ方向を見ると視覚的な情報が共有され、親近感や連帯感が生まれやすい効果があると紹介した。

スタジオではなえなのが「絶対ドキドキさせるデート、いかがでしたか」と合流から電車までのVTRの感想を聞くと、共演者は沈黙し笑いが起きた。

いとうあさこは「待って、下向くのおかしくない？」と下を向いていた森香澄につっこんだ。

森は苦笑いを浮かべながら「いや、なんか。（一ノ瀬が）しどろもどろな感じはたしかにかわいいなと思うんですけど、ドキドキの良さどこにあったのかな？というか…」と語った。

3時のヒロイン福田麻貴は「今のところなえなのちゃんの心拍数が一緒すぎて、レンタル彼女感がすごいんですけど」と語った。

いとうは「時間来たら帰っちゃう」と反応し、ノ瀬も「僕の心拍数だけ上がってたっすから」と笑った。