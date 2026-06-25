日本はスウェーデン戦で勝つか引き分ければ自力でF組2位以内が確定し、決勝トーナメント進出となる。今大会は12組ある1次リーグで各組3位のうち成績上位8チームも突破となる。日本は2試合を終えて1勝1分けで勝ち点4、得失点差プラス4。スウェーデンに敗れても5点差までならベスト32に進む。

A組3位の韓国、C組3位のスコットランドは勝ち点3。I組も勝ち点0のセネガルとイラクが最終戦で対戦するため、3位は最大で勝ち点3となる。

D組は勝ち点3同士のオーストラリアとパラグアイ、J組も同3同士のオーストリアとアルジェリアが最終戦で直接対決を残す。勝敗が付けばどちらかは勝ち点3にとどまり、引き分けの場合はパラグアイとアルジェリアの得失点差はマイナス2のままとなる。

日本はスウェーデンに5点差で敗れても得失点差がマイナス1で、A、C、D、I、J組の3位を上回るため、成績上位8チームに入って1次リーグ突破となる。

25日（日本時間26日）の日本の試合の直前に行われるE組でドイツが勝ち点1のエクアドルに勝つか引き分ければ、日本はスウェーデン戦を待たず、A、C、E、I組の3位を上回るため決勝トーナメント進出が決まる。（共同）