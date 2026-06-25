“世紀の挙式”目前！ テイラー・スウィフト＆トラビス・ケルシー、ゲストに伝えられたルールとは
世紀の挙式まで秒読みと報じられる、世界的シンガーソングライターのテイラー・スウィフトと、NFLカンザスシティ・チーフス所属のスター選手トラビス・ケルシー。音楽業界とスポーツ業界から数多くのセレブが招待されると噂されるなか、ゲストたちに課された厳格なルールが明らかになった。
【写真】婚約を発表！ 巨大指輪＆テイラーとトラビスの幸せそうなショット
Page Sixによると、NFLサンフランシスコ・49ersの選手で、トラビスの友人でもあるジョージ・キトルが、現地時間6月23日、『Extra TV』のインタビューで「贈り物は一切不要と言われた」と明かしたという。
なお、アメリカでは日本のようにご祝儀ではなくギフトを贈るのが一般的とされるため、今回の「贈り物なし」は珍しい対応ともいえそうだ。
昨年夏にインスタグラムで婚約を発表したテイラーとトラビスは、7月3日に米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで豪華挙式を行うとみられる。セレブ御用達のウェディングプランナー、マーク・シードが「数ヵ月前」から準備を進めているといい、双方の家族のほか、セレーナ・ゴメスやジジ・ハディッド、ハイム姉妹、エド・シーランらが出席すると伝えられている。
テイラーは先週末、ロードアイランドに所有する邸宅で友人たちを招き、独身お別れパーティーを開催。一方のトラビスも、ウェストハリウッドの会員制クラブ「Bird Streets Club」で友人たちと集まり、ロサンゼルスで独身最後のひとときを楽しんでいたようだ。
なおジョージは、「贈り物なし」というルールにもかかわらず、プレゼントを用意する予定だという。「なぜかトラビスは古いコインが好きだから、お祝いに贈ろうと思っている。高そうだけどね」とコメント。そして結婚する2人に向け、「友人たちと思いきり楽しんでほしい」と語った。
【写真】婚約を発表！ 巨大指輪＆テイラーとトラビスの幸せそうなショット
Page Sixによると、NFLサンフランシスコ・49ersの選手で、トラビスの友人でもあるジョージ・キトルが、現地時間6月23日、『Extra TV』のインタビューで「贈り物は一切不要と言われた」と明かしたという。
昨年夏にインスタグラムで婚約を発表したテイラーとトラビスは、7月3日に米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで豪華挙式を行うとみられる。セレブ御用達のウェディングプランナー、マーク・シードが「数ヵ月前」から準備を進めているといい、双方の家族のほか、セレーナ・ゴメスやジジ・ハディッド、ハイム姉妹、エド・シーランらが出席すると伝えられている。
テイラーは先週末、ロードアイランドに所有する邸宅で友人たちを招き、独身お別れパーティーを開催。一方のトラビスも、ウェストハリウッドの会員制クラブ「Bird Streets Club」で友人たちと集まり、ロサンゼルスで独身最後のひとときを楽しんでいたようだ。
なおジョージは、「贈り物なし」というルールにもかかわらず、プレゼントを用意する予定だという。「なぜかトラビスは古いコインが好きだから、お祝いに贈ろうと思っている。高そうだけどね」とコメント。そして結婚する2人に向け、「友人たちと思いきり楽しんでほしい」と語った。