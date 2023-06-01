２４日、夏季ダボス会議の主会場、大連国際会議センター。（大連＝新華社記者／李鋼）

【新華社大連6月24日】中国遼寧省大連市で開催中の世界経済フォーラム（WEF）第17回ニューチャンピオン年次総会（夏季ダボス会議）は24日、大連国際会議センターで開会式典を開いた。

２４日、夏季ダボス会議の開会式典。（大連＝新華社記者／潘碰竜）

２４日、夏季ダボス会議の開会式典。（大連＝新華社記者／潘碰竜）

２４日、夏季ダボス会議の開会式典であいさつする世界経済フォーラムのアロイス・ツビンギ総裁兼最高経営責任者（ＣＥＯ）。（大連＝新華社記者／潘碰竜）

２４日、夏季ダボス会議の開会式典であいさつする世界経済フォーラムのアロイス・ツビンギ総裁兼最高経営責任者（ＣＥＯ）。（大連＝新華社記者／潘碰竜）

２４日、夏季ダボス会議の開会式典であいさつする世界経済フォーラムのアロイス・ツビンギ総裁兼最高経営責任者（ＣＥＯ）。（大連＝新華社記者／劉嶺逸）

２４日、夏季ダボス会議の開会式典会場に入る出席者やメディア関係者。（大連＝新華社記者／韓赫）

２４日、夏季ダボス会議の開会式典会場に向かう出席者ら。（大連＝新華社記者／韓赫）

２４日、夏季ダボス会議の開会式典会場に向かう出席者ら。（大連＝新華社記者／韓赫）

２４日、夏季ダボス会議の会場で交流する出席者ら。（大連＝新華社記者／潘碰竜）