ぎょうざちゃんがアクリルチャームに！ 「TICO×モニョチタポミチ コラボアイテム」

記事ポイント モニョチタポミチ×TICO初コラボ、チャーム4種・ヘアピン2種の全6アイテム「シュガーめじるしチャーム」「おなまえリングチャーム」は名入れ対応2026年6月16日〜7月16日、楽天市場にて1カ月限定販売 モニョチタポミチ×TICO初コラボ、チャーム4種・ヘアピン2種の全6アイテム「シュガーめじるしチャーム」「おなまえリングチャーム」は名入れ対応2026年6月16日〜7月16日、楽天市場にて1カ月限定販売

アクリルグッズブランド「TICO」が、アーティスト／ペインターのモニョチタポミチとのコラボレーション商品全6種を、2026年6月16日（火）から楽天市場で販売しています。

チャームやヘアピンなど日常に取り入れやすいアイテムが揃い、名入れ対応商品はギフトとしても使えます。

TICO「TICO×モニョチタポミチ コラボアイテム」

販売期間：2026年6月16日（火）〜2026年7月16日（木）販売場所：楽天市場ラインナップ：全6種

TICOは山形県米沢市を拠点とするアクリルグッズブランドで、企画・デザイン・製造・販売を一貫して自社で手がけています。

カラフルなアクリル素材を活かした推し活向けグッズや名入れギフトを得意とし、今回がブランド初のコラボレーション企画となります。

モニョチタポミチはポップで個性的なキャラクターを描くアーティスト／ペインターで、クールで気まま、ちょっとだけゴキゲンなキャラクターたちが特徴です。

TICOのカラフルなアクリルとデザイン・名入れ技術を組み合わせ、キャラクターの魅力を日常アイテムに落とし込んでいます。

アクリルならではの透明感や色の重なり、ラメのきらめき、ぷっくりとしたフォルムなど、キャラクターのかわいらしさを引き立てる仕様にこだわっています。

バッグやポーチへのチャーム、毎日のヘアアレンジへのヘアピン、名前を入れた自分だけのアイテムなど、見ているだけで気分が上がるラインナップです。

「マカロンリングチャーム」

価格：1,870円（税込）

まるでマカロンのような、ころんとしたフォルムのリングチャームです。

バッグやポーチにつけるだけで、モニョチタポミチの世界観を気軽に身につけられます。

「まんまるぎょうざちゃんチャーム」

価格：1,100円（税込）

まんまるシルエットの「ぎょうざちゃん」をデザインしたアクリルチャームです。

ネオンカラーとぎょうざちゃんのゆるい表情のコントラストが持ち物にそっとかわいさを添えます。

「シュガーめじるしチャーム」（名入れOK）

価格：880円（税込）〜名入れ：対応

カラフルなアクリルとキャラクターを組み合わせた、目印にもなるチャームです。

名入れに対応しており、推し活やギフト用途にも使えます。

自分だけのオリジナルとして仕上げられる点が特徴です。

「おなまえリングチャーム」（名入れOK）

価格：1,870円（税込）名入れ：対応

キャラクターと名前を一緒に楽しめる、名入れ対応のリングチャームです。

好きな名前や言葉を入れて、自分だけの特別なアイテムに仕上げられます。

プレゼントとしても喜ばれる一品です。

「グリッターヘアピン」

価格：1,650円（税込）

きらきらのグリッターアクリルが目を引くヘアピンのセットです。

モニョチタポミチのキャラクターをヘアアレンジのアクセントとして身につけられます。

ラメのきらめきがコーデに華やかさを加えます。

「ぎょうざちゃんヘアピン」

価格：1,650円（税込）

「ぎょうざちゃん」の表情やシルエットをデザインしたヘアピンのセットです。

前髪やサイドにつけるだけで、日常のコーデにポップなかわいさをプラスできます。

ゆるい表情とぷっくりしたフォルムが、さりげないアクセントになります。

モニョチタポミチ プロフィール

モニョチタポミチはアーティスト／ペインターで、クールで気まま、ちょっとだけゴキゲンなキャラクターを描いています。

「ぎょうざちゃん」をはじめとするポップで個性的なキャラクターたちが、今回のコラボアイテムに落とし込まれています。

透明感のあるアクリル素材・ラメのきらめき・カラフルな色の重なりを活かしたアイテムが、日常のバッグやヘアアレンジに「モニョチタポミチらしさ」をそっと添えてくれます。

名入れ対応商品はギフトにも使えるため、推しへのプレゼントや自分用の特別な一品として選べます。

TICO×モニョチタポミチ コラボアイテムの紹介でした。

よくある質問

Q. 販売期間はいつまでですか？

A. 2026年6月16日（火）から2026年7月16日（木）までの1カ月限定で、楽天市場にて販売されています。

Q. 名入れに対応しているのはどのアイテムですか？

A. 名入れに対応しているのは「シュガーめじるしチャーム」（880円税込〜）と「おなまえリングチャーム」（1,870円税込）の2種類です。

Q. アイテムはバッグ以外にも使えますか？

A. チャーム4種はバッグやポーチに、「グリッターヘアピン」と「ぎょうざちゃんヘアピン」の2種はヘアアレンジに使えます。

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