アルジェリアがCKからの2発で逆転勝利&今大会初白星! 初出場ヨルダンは2連敗で敗退決定
[6.23 北中米W杯GL第2節 ヨルダン 1-2 アルジェリア サンフランシスコ]
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループJ第2節が23日に行われ、4位アルジェリア代表は3位ヨルダン代表に2-1で勝利した。これが今大会初白星。第3節は28日に開催され、アルジェリアは2位オーストリア代表、ヨルダンはすでに突破を決めている首位アルゼンチン代表と戦う。
アルジェリアにとっては2014年のブラジル大会以来、12年ぶりのW杯の舞台。当時は元日本代表監督のバヒド・ハリルホジッチ氏の下、過去最高のベスト16進出と躍進した。第1戦は前回王者アルゼンチンに0-3で敗れて黒星スタート。対する初出場ヨルダンも初戦でオーストリアに1-3と力負けした。
今大会初勝利を懸けた一戦は、劣勢のヨルダンが先手を取る展開となる。
前半36分、右サイドでのボールロスト後に高い位置からプレッシャーをかけると、相手のずれたパスを中央のMFモハンナド・アブタハが回収。FWムサ・アルターマリに預けてペナルティエリア左に走り込み、リターンを受けてマイナスに折り返す。
アルターマリは左足でうまく合わせられないが、その奥にいたMFニザル・アルラシュダンが右足でシュート。GKルカ・ジダンに触られながらもゴール右下に決まり、先制点を挙げた。
その後、ビハインドの時間が続いたアルジェリアだったが、マンチェスター・シティでのプレー経験もあるアルアハリFWリヤド・マフレズの“魔法の左足”から同点弾が生まれる。
後半24分に右CKを獲得すると、マフレズは相手の守備が整う前に早めのクロス。中央のFWアーメド・ベンブアリの頭にピンポイントで合わせ、スコアは1-1となった。
さらに後半37分、マフレズとの交代で入ったFWアニス・ハジ・ムーサが右CKから左足でクロスを送ると、複数の選手が競ってボールがこぼれる。これをFWアミーヌ・グイリが右足でプッシュし、逆転ゴールを奪った。
そのままアルジェリアが2-1で逃げ切り、今大会初の勝ち点3を獲得。ヨルダンは2連敗で敗退が決まった。また、この試合の結果により、アルゼンチンの首位通過が確定している。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループJ第2節が23日に行われ、4位アルジェリア代表は3位ヨルダン代表に2-1で勝利した。これが今大会初白星。第3節は28日に開催され、アルジェリアは2位オーストリア代表、ヨルダンはすでに突破を決めている首位アルゼンチン代表と戦う。
アルジェリアにとっては2014年のブラジル大会以来、12年ぶりのW杯の舞台。当時は元日本代表監督のバヒド・ハリルホジッチ氏の下、過去最高のベスト16進出と躍進した。第1戦は前回王者アルゼンチンに0-3で敗れて黒星スタート。対する初出場ヨルダンも初戦でオーストリアに1-3と力負けした。
前半36分、右サイドでのボールロスト後に高い位置からプレッシャーをかけると、相手のずれたパスを中央のMFモハンナド・アブタハが回収。FWムサ・アルターマリに預けてペナルティエリア左に走り込み、リターンを受けてマイナスに折り返す。
アルターマリは左足でうまく合わせられないが、その奥にいたMFニザル・アルラシュダンが右足でシュート。GKルカ・ジダンに触られながらもゴール右下に決まり、先制点を挙げた。
その後、ビハインドの時間が続いたアルジェリアだったが、マンチェスター・シティでのプレー経験もあるアルアハリFWリヤド・マフレズの“魔法の左足”から同点弾が生まれる。
後半24分に右CKを獲得すると、マフレズは相手の守備が整う前に早めのクロス。中央のFWアーメド・ベンブアリの頭にピンポイントで合わせ、スコアは1-1となった。
さらに後半37分、マフレズとの交代で入ったFWアニス・ハジ・ムーサが右CKから左足でクロスを送ると、複数の選手が競ってボールがこぼれる。これをFWアミーヌ・グイリが右足でプッシュし、逆転ゴールを奪った。
そのままアルジェリアが2-1で逃げ切り、今大会初の勝ち点3を獲得。ヨルダンは2連敗で敗退が決まった。また、この試合の結果により、アルゼンチンの首位通過が確定している。