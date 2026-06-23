23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数136、値下がり銘柄数421と、値下がりが優勢だった。



個別ではシンカ<149A>、ＬｉＮＫＸ<584A>、サクシード<9256>がストップ高。Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ＨＰＣシステムズ<6597>は一時ストップ高と値を飛ばした。ヌーラボ<5033>、ベストワンドットコム<6577>、ＡＨＣグループ<7083>、セレンディップ・ホールディングス<7318>など5銘柄は年初来高値を更新。ベルトラ<7048>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、インフォメティス<281A>、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>、ｃｏｌｙ<4175>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>が一時ストップ安と急落した。ウェッジホールディングス<2388>、キッズスター<248A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>など47銘柄は年初来安値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、アストロスケールホールディングス<186A>、ＱＰＳホールディングス<464A>、アクセルスペースホールディングス<402A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース