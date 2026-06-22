【キャバ嬢の簡単セルフ美容】YouTubeから学んだ足痩せ術・1日2回20分半身浴・乾燥対策…自宅で出来るローコストルーティーンとは
【モデルプレス＝2026/06/22】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の天使あいみ、きほ、さらん、にじほ、みお、みりにインタビューを実施し、セルフ美容法について聞いた。
【写真】人気キャバ嬢の美脚輝く制服姿
＜セルフ美容法：加湿器＞
乾燥を予防するために、寝室とリビングそれぞれに加湿器を1台ずつ置くようにしています。乾燥する季節になると、寝室は2台稼働です。
＜セルフ美容法：ビタミンC＆ミスト＞
ビタミンCを摂ること。あとは、エアコンなどの乾燥対策として、メイクの上から使えるミストを常に持ち歩いています。
＜セルフ美容法：湯船に浸かる＞
毎日湯船に浸かっています。41℃のお湯に15分ほど入って汗をかくことで、肌も心もリフレッシュしています！
＜セルフ美容法：水を飲む＞
水を飲むように意識しています。ジュースはお金がかかってしまうのもあって、なるべく買わないようにしています。
＜セルフ美容法：足のマッサージ＞
YouTubeでやり方を見ながら足のマッサージをしています。「ひなちゃんねる／Hinata Kato」の足痩せ動画がおすすめです。
＜セルフ美容法：半身浴＞
1日2回、朝と夜の半身浴。全身浸かってしまうとのぼせたり辛くなったりしてしまうので、ポカリスエットを飲みながら、20分半身浴をすることで気持ちがすっきりします。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気キャバ嬢の美脚輝く制服姿
◆きほ
＜セルフ美容法：加湿器＞
乾燥を予防するために、寝室とリビングそれぞれに加湿器を1台ずつ置くようにしています。乾燥する季節になると、寝室は2台稼働です。
◆さらん
＜セルフ美容法：ビタミンC＆ミスト＞
ビタミンCを摂ること。あとは、エアコンなどの乾燥対策として、メイクの上から使えるミストを常に持ち歩いています。
◆天使あいみ
＜セルフ美容法：湯船に浸かる＞
毎日湯船に浸かっています。41℃のお湯に15分ほど入って汗をかくことで、肌も心もリフレッシュしています！
◆にじほ
＜セルフ美容法：水を飲む＞
水を飲むように意識しています。ジュースはお金がかかってしまうのもあって、なるべく買わないようにしています。
◆みお
＜セルフ美容法：足のマッサージ＞
YouTubeでやり方を見ながら足のマッサージをしています。「ひなちゃんねる／Hinata Kato」の足痩せ動画がおすすめです。
◆みり
＜セルフ美容法：半身浴＞
1日2回、朝と夜の半身浴。全身浸かってしまうとのぼせたり辛くなったりしてしまうので、ポカリスエットを飲みながら、20分半身浴をすることで気持ちがすっきりします。
（modelpress編集部）
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