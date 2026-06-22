本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
6/22（月）
EUR/USD
1.1365（5.60億ユーロ）
1.1400（7.68億ユーロ）
1.1425（8.00億ユーロ）
1.1500（9.53億ユーロ）
1.1550（27.00億ユーロ）
1.1610（7.56億ユーロ）
USD/JPY
160.00（30.00億ドル）
160.75（6.38億ドル）
161.00（11.00億ドル）
163.00（28.00億ドル）
GBP/USD
1.3100（10.00億ポンド）
1.3200（15.00億ポンド）
1.3300（13.00億ポンド）
ユーロドルは1.1365、1.1400、1.1425、1.1500などに中規模設定が分布している。さらに1.1550には27億ユーロの特大設定も観測される。まずは1.1425-1.1500のレンジ取引が想定される。
ドル円は161.00に11億ドルの大規模設定が観測されている。160.75にも6億強の設定がある。また、やや水準が離れてはいるが、160.00に30億ドル、163.00に28億ドルの特大設定があることも注目される。
ポンドドルは1.3200に15億ポンドの大規模なピンポイント設定が観測される。その上下にも1.3100と1.3300に大規模設定がある。
6/22（月）
EUR/USD
1.1365（5.60億ユーロ）
1.1400（7.68億ユーロ）
1.1425（8.00億ユーロ）
1.1500（9.53億ユーロ）
1.1550（27.00億ユーロ）
1.1610（7.56億ユーロ）
USD/JPY
160.00（30.00億ドル）
160.75（6.38億ドル）
161.00（11.00億ドル）
163.00（28.00億ドル）
GBP/USD
1.3100（10.00億ポンド）
1.3200（15.00億ポンド）
1.3300（13.00億ポンド）
ユーロドルは1.1365、1.1400、1.1425、1.1500などに中規模設定が分布している。さらに1.1550には27億ユーロの特大設定も観測される。まずは1.1425-1.1500のレンジ取引が想定される。
ドル円は161.00に11億ドルの大規模設定が観測されている。160.75にも6億強の設定がある。また、やや水準が離れてはいるが、160.00に30億ドル、163.00に28億ドルの特大設定があることも注目される。
ポンドドルは1.3200に15億ポンドの大規模なピンポイント設定が観測される。その上下にも1.3100と1.3300に大規模設定がある。