本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/22（月）



EUR/USD

1.1365（5.60億ユーロ）

1.1400（7.68億ユーロ）

1.1425（8.00億ユーロ）

1.1500（9.53億ユーロ）

1.1550（27.00億ユーロ）

1.1610（7.56億ユーロ）



USD/JPY

160.00（30.00億ドル）

160.75（6.38億ドル）

161.00（11.00億ドル）

163.00（28.00億ドル）



GBP/USD

1.3100（10.00億ポンド）

1.3200（15.00億ポンド）

1.3300（13.00億ポンド）



ユーロドルは1.1365、1.1400、1.1425、1.1500などに中規模設定が分布している。さらに1.1550には27億ユーロの特大設定も観測される。まずは1.1425-1.1500のレンジ取引が想定される。

ドル円は161.00に11億ドルの大規模設定が観測されている。160.75にも6億強の設定がある。また、やや水準が離れてはいるが、160.00に30億ドル、163.00に28億ドルの特大設定があることも注目される。

ポンドドルは1.3200に15億ポンドの大規模なピンポイント設定が観測される。その上下にも1.3100と1.3300に大規模設定がある。

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