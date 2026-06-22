たまごっち30周年を記念した特別仕様！ 2026年6月発売「たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th Anniversary Edition」全10種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th Anniversary Edition」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th Anniversary Edition」（税込400円）。全10種のラインアップとなっています。
たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th Anniversary Edition
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全10種
・まるっち
・みみっち
・やんぐまめっち
・めめっち
・おやじっち
・くちぱっちファミリー
・まめっち
・ふらわっち
・ラブリっち＆メロディっち
・ゆめみっち※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th Anniversary Edition」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th Anniversary Edition」（税込400円）。全10種のラインアップとなっています。
たまごっち30周年を記念した限定販売の特別仕様！大人気シリーズの「たまごっち ミニチュアチャームコレクション」から、たまごっち30周年を記念した特別仕様のアイテムが登場しました。本商品は「大たまごっち展」での先行販売を経て、「たまごっち ふぁくとり〜！期間限定販売エリア」限定で販売される非常に特別なコレクションです。おなじみの「まめっち」や「みみっち」をはじめとした魅力的なキャラクターたちが、かわいいミニチュアチャームになってラインアップされています。
詳細情報▼商品名
たまごっち ミニチュアチャームコレクション 30th Anniversary Edition
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全10種
・まるっち
・みみっち
・やんぐまめっち
・めめっち
・おやじっち
・くちぱっちファミリー
・まめっち
・ふらわっち
・ラブリっち＆メロディっち
・ゆめみっち※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)