本拠地レイズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血しながら力投。試合終了から約4時間後には同僚から突然のニュースがもたらされ、米国ファンからは様々な声が上がった。

血染めの力投を見せた大谷が、7勝目を挙げてから約4時間後。ロサンゼルスが夜になった時間にドジャースは公式Xを更新。「この男たちと、ワンピース・ナイトのカードをお披露目」として49秒の動画を公開した。

麦わら帽子をかぶったアンディ・パヘス、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス、テオスカー・ヘルナンデスが登場。「さあ、これから『ONE PIECE』のカードをお披露目するよ。俺たちもまだ見ていないんだ。リアクションを見てね」とキケが言えば、カードを見たテオスカーは「ルフィだ」と嬉しそうに笑った。

7月2日（同3日）のパドレス戦は「ONE PIECE Night with the Los Angeles Dodgers」として開催される。4万人の来場者に帽子が配布されることは発表されていたが、キケは「このカードが手に入るよ」と猛アピールだ。

米国ファンも反応。Xには「これは欲しい」「そのセットは結構いいな」「可愛すぎる」「アンディ幸せそうだな」「カードは何人分あるんだろう？」「実写版出来そうだね」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）