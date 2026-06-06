SHISEIDO「アルティミューン」×VERDYが実現♡LISAと彩る限定コラボに注目

毎日のスキンケアに、少し気分が高まるときめきを添えたい。そんな大人の女性にうれしいニュースが届きました♡SHISEIDOの人気美容液「アルティミューン」が、世界で活躍するグラフィックアーティスト・VERDY氏とコラボレーション。グローバルアンバサダーのLISAとともに、2026年秋冬の特別なキャンペーンがスタートします。限定キットやポップアップイベントまでそろう、見逃せないラインアップです。

VERDYの世界観が彩る限定コラボ

2026年7月からスタートするSHISEIDO「アルティミューン」の秋冬キャンペーンは、アートとビューティーが響き合う特別な企画。

今回のコラボでは、VERDY氏を代表するキャラクター「VICK」がアルティミューンの世界に登場します。

さらに、このキャンペーンのために描き下ろされた椿モチーフや女の子のキャラクターも加わり、SHISEIDOらしい上品さに遊び心をプラス。

ポジティブで自由な感性が重なり合い、“自分らしく美しく年齢を重ねる”アルティミューンのメッセージをより魅力的に届けてくれます。

グローバルアンバサダーとして登場するLISAの存在感も印象的。洗練された美しさとエネルギッシュな魅力が、今回のビジュアルをさらに華やかに盛り上げます♪

フローラノーティス ジルスチュアート「クリアネロリ」限定コレクションで涼やかな夏時間を

アルティミューン限定キットをチェック

第一弾 アルティミューン コラボレーションキット



内容：

・SHISEIDO アルティミューン™ パワライジング セラム＜美容液＞30mL／50mL（本体・レフィル）／75mL

・SHISEIDO アルティミューン 特製ポーチ

オンラインストア限定 コラボレーションキット



内容：

・SHISEIDO アルティミューン™ パワライジング セラム＜美容液＞30mL／50mL（本体・レフィル）／75mL

・SHISEIDO アルティミューン 特製ヘアピン

第二弾 アルティミューン コラボレーションキット



内容：

・SHISEIDO アルティミューン™ パワライジング セラム＜美容液＞30mL／50mL（本体・レフィル）／75mL

・SHISEIDO アルティミューン 特製エコバッグ

全国百貨店・SHISEIDO取扱店舗では、VERDY氏デザインの限定特典付きキットを展開。

ポーチやヘアピン、エコバッグまで、毎日に自然になじむアイテムばかり。美容液と一緒に楽しめるのがうれしいポイントです♡

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

全国開催のポップアップも見逃せない

“Happy Skin with ULTIMUNE”をテーマにした期間限定ポップアップイベントも開催。

会場ではアルティミューンを体感できるほか、VERDYコラボの特別な世界観を楽しめる限定キットも登場。お買い物のついでに立ち寄りたくなる、華やかなイベントになりそうです。

東京：伊勢丹新宿店（7月29日～8月3日）

東京：渋谷スクランブルスクエア+Qビューティー店（7月23日～29日）

神奈川：横浜髙島屋（8月5日～11日）

大阪：阪急うめだ本店（7月1日～7日）

大阪：大阪髙島屋（7月15日～21日）

愛知：ジェイアール名古屋タカシマヤ（7月15日～21日）

この秋はアルティミューンで気分まで美しく♡

スキンケアの時間は、肌を整えるだけでなく、自分をいたわる大切なひととき。SHISEIDO「アルティミューン」とVERDY氏による今回のコラボは、そんな毎日にワクワクを届けてくれる特別な企画です。

LISAの洗練された魅力とアートの楽しさに包まれながら、自分らしい美しさをアップデート。秋冬のスキンケアを、少しだけ特別に楽しんでみてはいかがでしょうか♡