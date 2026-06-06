SHISEIDO「アルティミューン」×VERDYが実現♡LISAと彩る限定コラボに注目
毎日のスキンケアに、少し気分が高まるときめきを添えたい。そんな大人の女性にうれしいニュースが届きました♡SHISEIDOの人気美容液「アルティミューン」が、世界で活躍するグラフィックアーティスト・VERDY氏とコラボレーション。グローバルアンバサダーのLISAとともに、2026年秋冬の特別なキャンペーンがスタートします。限定キットやポップアップイベントまでそろう、見逃せないラインアップです。
VERDYの世界観が彩る限定コラボ
2026年7月からスタートするSHISEIDO「アルティミューン」の秋冬キャンペーンは、アートとビューティーが響き合う特別な企画。
今回のコラボでは、VERDY氏を代表するキャラクター「VICK」がアルティミューンの世界に登場します。
さらに、このキャンペーンのために描き下ろされた椿モチーフや女の子のキャラクターも加わり、SHISEIDOらしい上品さに遊び心をプラス。
ポジティブで自由な感性が重なり合い、“自分らしく美しく年齢を重ねる”アルティミューンのメッセージをより魅力的に届けてくれます。
グローバルアンバサダーとして登場するLISAの存在感も印象的。洗練された美しさとエネルギッシュな魅力が、今回のビジュアルをさらに華やかに盛り上げます♪
フローラノーティス ジルスチュアート「クリアネロリ」限定コレクションで涼やかな夏時間を
アルティミューン限定キットをチェック
第一弾 アルティミューン コラボレーションキット
内容：
・SHISEIDO アルティミューン™ パワライジング セラム＜美容液＞30mL／50mL（本体・レフィル）／75mL
・SHISEIDO アルティミューン 特製ポーチ
オンラインストア限定 コラボレーションキット
内容：
・SHISEIDO アルティミューン™ パワライジング セラム＜美容液＞30mL／50mL（本体・レフィル）／75mL
・SHISEIDO アルティミューン 特製ヘアピン
第二弾 アルティミューン コラボレーションキット
内容：
・SHISEIDO アルティミューン™ パワライジング セラム＜美容液＞30mL／50mL（本体・レフィル）／75mL
・SHISEIDO アルティミューン 特製エコバッグ
全国百貨店・SHISEIDO取扱店舗では、VERDY氏デザインの限定特典付きキットを展開。
ポーチやヘアピン、エコバッグまで、毎日に自然になじむアイテムばかり。美容液と一緒に楽しめるのがうれしいポイントです♡
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
全国開催のポップアップも見逃せない
“Happy Skin with ULTIMUNE”をテーマにした期間限定ポップアップイベントも開催。
会場ではアルティミューンを体感できるほか、VERDYコラボの特別な世界観を楽しめる限定キットも登場。お買い物のついでに立ち寄りたくなる、華やかなイベントになりそうです。
東京：伊勢丹新宿店（7月29日～8月3日）
東京：渋谷スクランブルスクエア+Qビューティー店（7月23日～29日）
神奈川：横浜髙島屋（8月5日～11日）
大阪：阪急うめだ本店（7月1日～7日）
大阪：大阪髙島屋（7月15日～21日）
愛知：ジェイアール名古屋タカシマヤ（7月15日～21日）
この秋はアルティミューンで気分まで美しく♡
スキンケアの時間は、肌を整えるだけでなく、自分をいたわる大切なひととき。SHISEIDO「アルティミューン」とVERDY氏による今回のコラボは、そんな毎日にワクワクを届けてくれる特別な企画です。
LISAの洗練された魅力とアートの楽しさに包まれながら、自分らしい美しさをアップデート。秋冬のスキンケアを、少しだけ特別に楽しんでみてはいかがでしょうか♡