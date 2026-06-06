「前より体がかたくなった…」40代以降が見直したい“体の動かし方”
「昔はもっと楽に動けていた気がする」と感じることは増えていませんか？40代以降は、運動不足だけでなく、仕事や家事によって同じ姿勢が続く時間が増えやすくなります。その結果、体のかたさや動かしにくさを感じる人も少なくありません。そこで今回は、40代・50代が見直したい体の動かし方について紹介します。
“座りっぱなし”が当たり前になっていない？
デスクワークやスマホ時間が増えると、長時間同じ姿勢が続きやすくなります。すると、体を動かしていないつもりがなくても、実際には肩や股関節まわりの動きが少なくなっていることも。
“運動しなきゃ”と思いすぎていない？
健康のために運動を始めようと思っても、ハードルが高いと続きにくくなります。40代以降は、いきなり頑張るより、“動く回数を増やす”ことから始める方が現実的。
最近は、“短時間でも続けること”が重視されています。階段を使う、ひと駅分歩く、掃除をしながら体を大きく動かす。そんな日常動作も、体を動かす習慣づくりにつながるのです。
“柔らかくする”より“動かす”を意識する
体がかたいと感じると、ストレッチばかりに意識が向きがち。もちろんストレッチも大切ですが、最近は“関節を動かす機会を増やす”ことも注目されています。
肩を大きく回す、股関節を動かす、歩幅を少し広げて歩く。そんな動きを取り入れるだけでも、体は動かしやすくなります。
40代以降の体のかたさは、加齢だけが原因とは限りません。日常の動き方を見直すだけでも、体は変わりやすくなります。運動を頑張ることより、まずは動く機会を増やすことを積み重ねていくことで、軽やかに動ける体づくりにつながげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な健康・美容情報をもとに編集部が構成しています ※体調や症状には個人差があります。気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください
🌼気づいたら“体重増”を回避！「座りっぱなし太り」を防ぐ簡単ダイエット習慣