大阪を遊び尽くす街ナカホテル♡「OMO7大阪」ってどんなところ？魅力を徹底紹介！

大阪・新今宮の街ナカホテル「OMO7大阪 by 星野リゾート」。"なにわラグジュアリー"を合言葉に、笑いとおせっかいが詰まった大阪らしいおもてなしが魅力。都会に広がる緑のガーデンや個性派客室、だし香る朝食に街歩き体験、さらに夏限定の遊び心あふれるイベントまで…♡大阪を遊び尽くす魅力をご紹介します！

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「OMO7大阪」ってどんなホテル？"なにわラグジュアリー"を体感

出典：OMO7大阪

新今宮駅の目の前、大阪の街に堂々とそびえる「OMO7大阪 by 星野リゾート」。2022年4月に開業した、星野リゾートの「街ナカ」ホテル・OMOブランド10施設目のホテルです。

このホテルが掲げる合言葉は、ずばり「なにわラグジュアリー」。「食い倒れの街」と称される食文化や、古くから「水の都」として栄えた歴史、人情味あふれる商人の街・大阪を、まるごと楽しんでほしい…そんな想いが込められています。

「なにわラグジュアリー」とは、「笑い」と「おせっかい」を採り入れた大阪らしいおもてなしと、洗練された空間・上質なサービスが織りなす体験のこと。一見、相反しそうな2つの要素をかけあわせることで、「ほれてまうわ、なにわ」と思わず言いたくなる、ここでしか味わえない旅が叶うんです♡

交通アクセスも抜群で、大阪観光の拠点にぴったり。さっそく、その個性的すぎる魅力を覗いてみましょう！

都会で緑に癒やされる♡広大なガーデン「みやぐりん」＆「湯屋」

出典：OMO7大阪

OMO7大阪の象徴ともいえるのが、都市部にありながら約7,600平米もの広さを誇るガーデンエリア「みやぐりん」。大きな芝生広場を、段々のデッキテラスや散策路が囲む、まるで緑の丘のような癒やしの空間です。

園内には電車が行き交う様子を眺められる東屋も点在。電車好きさんはもちろん、街の活気を感じながらのんびりくつろぐ…そんな贅沢な時間を過ごせますよ◎

出典：OMO7大阪

たっぷり遊んだ旅の合間には、みやぐりんに併設された大浴場「湯屋」でリラックスを。大阪にお風呂屋文化が花盛りだった時代を参考に、「光と影」を表現した外観が特徴です。天井には外に通じる天窓があり、浴室にいながら外の空気を感じられるのが魅力。光が差し込む時間帯には、白い光がやさしく反射する幻想的な異空間に包まれます。湯上がりには、関西で愛され続けるアイスキャンデーが待っているのも嬉しいポイント♡

大阪を一望！遊び心あふれる全436室の客室

出典：OMO7大阪

客室は8タイプ、全436室。なかでも個性的なのが、約60平米の「いどばたスイート」です。リビングには大阪の代表的な観光スポットが描かれた「OSAKAボード」と、大きなテーブル＆ソファを配置。井戸端会議さながらに、旅の合間に「あそこ行きたいね」「これ食べたいね」と自由気ままにおしゃべりが弾みます♪

最大6名まで宿泊できるので、ファミリーやグループでひとつの部屋に泊まれるのも魅力。ゆっくり休みたいときは、お部屋の四隅に位置するベッドスペースへ。

このほか、二面の大きな窓から大阪の街を一望できる「コーナーツインルーム」など、旅のニーズにあわせて選べる多彩な客室がそろっています。

だし香る朝食にご当地グルメ♡「OMOダイニング」＆「OMOカフェ＆バル」

出典：OMO7大阪

旅の朝の楽しみといえば、やっぱり朝食！「OMOダイニング」では、贅沢な一日の始まりにぴったりの朝食ビュッフェ「Morning Specialties〜だし香るなにわの逸品〜」を提供しています。

パンや卵料理、サラダなど定番メニューがそろうのはもちろん、ライブキッチンでは大阪のだし文化を味わえる「だし巻き玉子」や「肉吸い」が登場。ご当地気分も楽しめる、都市滞在を特別にしてくれる朝食です。

出典：OMO7大阪

朝食からバータイムまで一日を通して気軽に立ち寄れる「OMOカフェ＆バル」も見逃せません。大阪の喫茶店文化が育んだミックスジュースのソフトクリームや、ソウルフード・たこ焼きをスイーツにアレンジした「たこチー」など、定番グルメにひとひねり加えたメニューが勢ぞろい。"おもろい"大阪を、味でも体感してみて♡

街に溶け込むディープ体験「Go-KINJO」でなにわさんぽ

出典：OMO7大阪

OMOといえば、街をこよなく愛するスタッフが地域と仕掛ける"街ナカ"体験。OMO7大阪でも、ホテルから徒歩圏内の「街」を楽しみ尽くす「Go-KINJO」サービスが充実しています。

まず注目は、OMOベースの入り口近くにある幅6メートル・高さ4メートルの巨大ボード「ご近所マップ」。スタッフが実際に足を運んで見つけた、ガイドブックには載っていないディープなおすすめスポットがぎっしり描かれています。

そして、街の魅力を体当たりで楽しめる「ご近所アクティビティ」も多彩。通天閣やジャンジャン横丁で知られる下町「新世界」をご近所ガイド・OMOレンジャーと巡る「ほないこか、ツウな新世界さんぽ」や、ソースの二度づけ禁止のルールまで伝授してくれる「めっちゃ串カツどっぷりツアー」など、大阪を知り尽くした体験がそろい踏み♪

さらにOMO7大阪は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテル。USJ公認のOMOレンジャーが手がける「Discovery Live」や、パークへ向かう無料シャトルバスでの車内エンタメ「OMOバスライド」など、パーク好きにはたまらない仕掛けもいっぱいです！

【夏限定】黄金のビリケンかき氷＆夜まで楽しむ「OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り」

出典：OMO7大阪

ここからは、この夏ならではのお楽しみをご紹介♡ 2026年6月15日〜8月31日の期間、OMOカフェ＆バルに新世界の福の神・ビリケンをテーマにした「ビリケンキンキンかき氷」が登場します。

水晶に見立てたドーム型の器をあけると、閉じ込められたスモークがふわり。中から現れるのは、ビリケンの象徴・黄金色をパイナップルで表現した鮮やかな一杯です。ごろっとした果肉がたっぷりで、爽やかな酸味と甘みが暑さを吹き飛ばしてくれます。

さらに楽しいのが、かき氷に忍ばせた「ビリケンみくじ」。食べ進めると出てくるゼリーの色で今日の運勢を占えるんです。赤なら恋愛運、黄色なら金運アップ…と、何色が出るかはお楽しみ！別紙には新世界エリアのラッキースポットも書かれていて、「開運めぐり」のガイドにもなりますよ◎ 料金は1,000円（税込）、予約不要で宿泊者も日帰りもOKです。

「ビリケンキンキンかき氷」概要

期間：2026年6月15日〜8月31日

時間：10:00〜22:00

場所：OMOカフェ&バル

料金：1,000円（税込）

対象：宿泊客、日帰りどちらも可

予約：不要

出典：OMO7大阪

同じ期間、ガーデンエリア「みやぐりん」では宿泊者限定のナイトイベント「OSAKA PIKAPIKA NIGHT夏祭り」を開催。「食べて笑って踊らな損やで！」を合言葉に、幅約100mのホテル壁面に映し出される巨大櫓の映像とともに、大阪弁の振付が楽しいオリジナル盆踊りで盛り上がります。

たこ焼き発祥のお店「会津屋」と共同開発した「OMOラヂオ焼き〜味噌ホルモン〜」や、通常の約7倍サイズの「ドデカたこやきスマートボール」など、笑っちゃうほどユニークな夏祭りフード＆あそびがいっぱい。射的やスマートボールといったなにわレトロ遊びも展開され、昼の観光で高まったテンションそのままに、寝る直前まで大阪を満喫できます♡

この夏は、OMO7大阪で"おもろい"大阪を朝から夜までたっぷり味わってみませんか？

「OMO7大阪 by 星野リゾート」基本データ

「OMO7大阪」の公式サイトをチェック ＞

出典：OMO7大阪

「なにわラグジュアリー」をテーマに、笑いとおせっかいを採り入れた大阪らしいおもてなしと個性的なファシリティで、上質で贅沢な旅を提案する街ナカホテル。新今宮駅の目の前という好立地で、大阪観光の拠点にぴったりです。

＜住所＞〒556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目16-30

＜TEL＞050-3134-8095（OMO予約センター）

＜客室数＞436室

＜アクセス＞新今宮駅（JR・南海電鉄）目の前、動物園前駅（Osaka Metro御堂筋線・堺筋線）・新今宮駅前駅（阪堺電気軌道）から徒歩3分

※2026年6月時点の情報です。料金やメニュー内容は変更になる場合があります。詳細は「OMO7大阪 by 星野リゾート」公式サイトにてご確認ください。