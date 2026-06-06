「短くしたいけど失敗したくない！」→【40・50代】大人に似合う「ショートボブ」

髪を短くしたい気持ちはあるものの、「似合わなかったらどうしよう」と不安に感じることも。そんな大人世代に注目してほしいのが、上品さと扱いやすさを兼ね備えたショートボブ。すっきりした首元と丸みのあるシルエットで、女性らしく見せることができるはず。今回は、大人に似合うショートボブをご紹介します。

ラフな動きが魅力の明るめスタイル

ふんわりとした丸みのあるシルエットが目を引くショートボブ。襟足を短めに整えてタイトに収めることで、首元がすっきり見えます。トップにラフな動きをつければ、ほどよい抜け感が生まれ頑張りすぎないこなれた雰囲気に。明るめのベージュカラーも相まって、顔まわりをやわらかく見せてくれそうです。短めでも丸みを残しているので、女性らしさをキープしながら軽やかに印象チェンジできるかも。

甘すぎないスタイリッシュショート

毛先を軽くして、ナチュラルに後ろへ毛流れをつけたスタイル。長めに残した前髪は、トップのボリュームとのバランスも良く、スタイリッシュな雰囲気を演出しています。チラッと見える耳が大人の余裕を感じさせ、すっきりとした横顔に。丸みを残しながらも軽やかさがあるので、短めでも女性らしく仕上がっています。甘すぎないショートボブに挑戦したい人にもおすすめ。

エレガントにきまる大人ショート

トップにボリュームをもたせつつ、襟足を残してまとまりやすくしたスタイル。丸みのあるシルエットに動きのある毛流れを合わせることで、短めでも女性らしいエレガントさが感じられます。ツヤを感じる質感が大人の上品さを引き立ててくれるのもうれしいポイント。全体をすっきり見せながらも、落ち着いた雰囲気を楽しめそう。

奥行きレイヤーのきれいめボブ

こちらはボブをベースに、全体的にレイヤーを入れて奥行きのあるシルエットに仕上げたスタイルです。内巻きにすることで毛流れがはっきりと出て、上品でラグジュアリーな雰囲気を演出。顔まわりに動きが加わり、短めでもやわらかな印象です。ほどよい丸みと軽さのバランスが良く、重たく見えにくいのも魅力。きれいめなショートボブを楽しみたい大人女性におすすめです。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしながら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。