¥µ¥ó¥ê¥ª¡¢´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÈË×ÆþÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡ª¡¡7¡¥15¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ
¡¡´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎË×ÆþÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢ ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢7·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2027Ç¯5·î31Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÊª¤Îº½¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¡¼¥Á¡É¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡´Ú¹ñ²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¢£ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢ ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢d¡Çstrict¡Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥¯¥È¡Ë¤¬´ë²è¡¦¶¦ºÅ¤¹¤ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬¹Í¤¨¤¿¡ÖÌ´¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¡È¥Û¥Æ¥ë¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡³°´Ñ¤«¤é¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¥ë¡¼¥à¥¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¥Ô¥ó¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥í¥Ó¡¼¤ä¡¢¤¤é¤á¤¯¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿µÒ¼¼¤Ê¤ÉÁ´11¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¢¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¤¬½¸·ë¡£
¡¡¤ª¤È¤®ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¥ë¡¼¥à¤ä¡¢¥Ð¥é¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥ë¡¼¥à¡¢²Ö¤ÈÄ³¤¬Éñ¤¦¥Í¥ª¥ó¥ì¥È¥í¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¯¥í¥ß¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤ÄµÒ¼¼¤Ï¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÂÚºß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÊª¤Îº½¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÍÑ°Õ¡£´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¾åÎ¦¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÊª¤Îº½¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¡¼¥Á¡É¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡´Ú¹ñ²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¢£ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢ ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢d¡Çstrict¡Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥¯¥È¡Ë¤¬´ë²è¡¦¶¦ºÅ¤¹¤ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬¹Í¤¨¤¿¡ÖÌ´¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¡È¥Û¥Æ¥ë¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÉÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¯¥í¥ß¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¢¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô¤¬½¸·ë¡£
¡¡¤ª¤È¤®ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¥ë¡¼¥à¤ä¡¢¥Ð¥é¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¥ë¡¼¥à¡¢²Ö¤ÈÄ³¤¬Éñ¤¦¥Í¥ª¥ó¥ì¥È¥í¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¯¥í¥ß¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤ÄµÒ¼¼¤Ï¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÂÚºß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÊª¤Îº½¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÍÑ°Õ¡£´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¾åÎ¦¤¹¤ë¡£