雷の音にびっくりして振り返った猫ちゃん。けれど窓の外はさっきと変わらず…？納得できずに窓の外を確認する姿が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9.1万再生を突破し、「ボリュームマックスで見て猫ちゃんよりびっくりしたw」「不服そうww」といった声があがりました。

【動画：窓際から立ち去ろうとした猫→突然、『雷の音』が聞こえてきた結果…見事なリアクション】

やきとりファミリーのぼんじりちゃん

Instagramアカウント「@tsukubonstagramofficial」に投稿されたのは、三毛猫の「ぼんじり」ちゃんが、雷の音に驚いた時のリアクションをおさめたリールです。

現在9歳のぼんじりちゃんは、病院に連れていくと帰りに“抗議のうんち”をしてしまうほど、自己主張がはっきりしている女の子。息子の茶白猫「つくね」くんを見送り、今はひとりっ子として暮らしていますが、時折つくねくんそっくりな仕草でママさんに甘えてくることもあるのだとか。

突然のゲリラ豪雨…！

そんなぼんじりちゃんが、ゲリラ豪雨で荒れる外の様子を窓際から眺めていた、ある日のこと。その場を離れようとした瞬間、近くで突然雷が落ちたのだそう。

背後から響いた轟音に驚き、勢いよく振り返ったというぼんじりちゃん。しかし窓の外の景色は先ほどと変わらないまま。ややイカ耳気味になりながらも、前を向いたといいます。

キレイな二度見

それでもやはり気になったようで、ぼんじりちゃんはすぐに振り返って二度見し、窓越しに空を見上げていたそう。特に変わった様子がないことが不思議だったのか、腑に落ちないとでもいいたげに、耳を上げ下げしたり、お顔を少し動かしたりしながら、一生懸命状況を確認していたのだとか。

そして再び前を向くと、笑いを堪えて撮影をしていた飼い主さんに気がついたのか、さりげなく睨みつけてから、その場を立ち去っていったそうです。そのキレイな二度見に、思わず頬が緩んでしまいます。

大きな雷鳴を前にしたぼんじりちゃんの見事な二度見に、5000件以上の高評価がついたこのリール。視聴者からは「猫の二度見久し振りに見ました」「猫ちゃんもですが飼い主さん(撮影者さん)微動だにしてなくてすごっw」「にゃんこちゃんも二度見するんですね」「怖かったね～」「羨ましい良いなー♡幸せ」「振り返り…可愛いい～♡」「『…ニャに！？(ﾁﾗｯ)…今のニャんだったんだ…(ﾁﾗｯ)』」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@tsukubonstagramofficial」では、三毛猫「ぼんじり」ちゃんと茶白猫「つくね」くんの親子が紡いできた、愛おしい思い出の数々に触れることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@tsukubonstagramofficial」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。