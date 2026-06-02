（CNN）トランプ米大統領は1日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行った。会談の内容を知る2人の関係者によると、トランプ氏がネタニヤフ氏にレバノンでの軍事作戦計画を縮小するよう迫る中で、両氏のやりとりは非常に激しいものとなった。

トランプ氏は時折、相手をののしる表現を使い、計画されていた攻勢への不満を伝えた。攻撃計画は、イランとの暫定合意を仲介しようとするトランプ氏の取り組みを損なう恐れがあった。

関係者らによると、トランプ氏はある時点で、かねて自身がネタニヤフ氏に対して行ってきた支援について同氏に思い起こさせ、レバノンへの爆撃はイスラエルの孤立を深めかねないと警告したという。

ホワイトハウスは、電話会談の険悪な雰囲気についてコメントしなかった。この件については、米メディアのアクシオスが先に報じていた。

トランプ氏はネタニヤフ氏との会談後、SNS「トゥルース・ソーシャル」で電話会談は「生産的」だったとし、イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラは互いに攻撃を停止すると主張。イスラエル軍はベイルートに進軍しないと述べた。

一方、ネタニヤフ氏は自身の声明で、イスラエル軍は「計画通り」レバノン南部への攻撃を続けるとしている。