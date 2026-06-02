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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が「【ルウ1個で1人前】旨味爆発！ワンパン極上カレーパスタ。」と題した動画を公開しました。同チャンネルで展開されている「ルウ1個で1人前」シリーズの新作で、フライパン一つで手軽に作れる本格的なカレーパスタのレシピを紹介しています。



調理のポイントは、合い挽き肉と舞茸をじっくり炒めて旨味を引き出すことです。しっかりと焼き目をつけることで、ソースの味わいが深まります。その後、フライパンに直接水を入れて沸かし、スパゲッティをそのまま茹で上げます。洗い物が少なく済むワンパン調理の手軽さが魅力です。



麺がアルデンテ手前になり汁気が減ってきたら、一度火を止めてカレールウを溶かします。中濃ソースを加えて再度火をつけ、好みのとろみになるまで全体を絡めるのが美味しく仕上げるコツです。完成したパスタを一口食べると、「これは相当ウマい！！」「おうちパスタの殿堂入り」と、その出来栄えを絶賛しました。



手軽なランチや、余ったカレールウの活用にもぴったりな一品。今日の献立のヒントとして、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ニンニクみじん切り 適量

・オリーブオイル 適量

・合い挽き肉 80g

・舞茸 1/2株

・塩 ひとつまみ

・水 450cc

・スパゲッティ 100g

・カレールウ 1個

・中濃ソース 小さじ2

・パセリ 適量



［作り方］

1. フライパンにオリーブオイルとニンニクのみじん切りを入れ、中火で加熱して香りを出す。

2. 合い挽き肉を入れて炒め、焼けてきたらほぐした舞茸を加える。

3. 塩をひとつまみ加え、挽き肉と舞茸に焼き目がつくまでじっくりと炒める。

4. 水を加え、沸かしてからアクと余分な油を取り除く。

5. スパゲッティを入れ、汁をかけながら柔らかくする。麺が焦げないように素早くフライパンの中に収める。

6. しばらく煮込み、麺がアルデンテ手前になり汁気が少なくなったら一度火を止める。

7. カレールウを入れ、混ぜて溶かす。

8. ルウが溶けたら中濃ソースを加える。

9. 再び火をつけ、好みのとろみになるまで混ぜながら全体を和える。とろみが強い場合は水で調整する。

10. お皿に盛り付け、仕上げにパセリを振って完成。